Momentum: Egy elnyomó Oroszország felé közeledünk

Már lassan Magyarország uniós tagsága a tétje Orbán Viktor politikájának – mondta a Momentum Mozgalom elnöke Egyenesen című műsorunkban.

Fekete-Győr András szerint a párt május 1-jére meghirdetett fővárosi demonstrációjával arra hívná fel a figyelmet, hogy a Fidesz–KDNP nemcsak a magyar gazdaságot, de a társadalmat is Oroszországhoz szeretné felzárkóztatni. „Ha megnézzük az elmúlt évek politikai fejleményeit és azt, hogy Orbán Viktor milyen szinten közeledett Putyinhoz, majdhogy össze nem házasodtak, tehát tulajdonképpen ez is bekövetkezhet, de azt látjuk, hogy igen, eltávolodunk egy gazdag, szabad Európától, és egy elnyomó, szegény Oroszország felé közeledünk politikailag, és azt szeretné elérni a kormány, hogy társadalmilag is így legyen. Az emberek elhagyják az országot több százezren, és mi attól nagyon félünk, hogy nem térnek vissza” – fogalmazott a Momentum Mozgalom elnöke.

hirdetés

Tekintse meg a Fekete-Győr Andrással készült teljes beszélgetést:

hirdetés