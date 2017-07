Molnár: Kívülről érkezett érdekkör irányítja az MSZP-t

A héten robbant a politikai bomba azzal, hogy Botka László a 168 Órában árulónak nevezte Molnár Zsoltot. Az MSZP kormányfő-jelöltje azt mondta, nem tűri az árulást és a Fidesszel való kollaborálást a pártban. Az érintett tegnap a Hír TV Egyenesen című műsorában tagadta, hogy a Fidesz a markában tartja. Molnár Zsolt arról beszélt, a DK-val való összefogás kapcsán valóban vannak nézetkülönbségeik Botkával, ám szerinte pontosan ez a vádaskodás segítheti hozzá Orbán Viktort egy újabb kétharmadhoz.

Molnár Zsolt Botka kijelentése kapcsán tegnap a Hír TV Egyenesen című műsorában azt mondta, sajnálatosnak tartja, hogy a baloldal ügyeiről kell beszélni a nyilvánosság előtt ahelyett, hogy Orbán Viktornak és korrupt rendszerének leváltása lenne a téma, „a kisvasút, meg minden hasonlók”. Az MSZP-s politikus kijelentette: nem akar a sajtóban üzengetni, s reméli, hogy hamarosan arról fog szólni a közbeszéd, hogy miként lehet egy új rendszert felépíteni Botka vezetésével.

A politikus „népfrontpolitikát” akar, tehát nem csak a DK-val, hanem minden ellenzéki párttal össze kell fogni a kormányváltás érdekében – ebben Botka Lászlóval egyetértenek. Gyurcsány Ferenc szerinte az ügyben másodlagos, az első az ország és az MSZP érdeke. Molnár szerint ugyanakkor az idő fogy: le kell zárni a baloldali polgárháborút, és tető alá kell hozni a baloldali összefogást.

„Engem azzal támadott meg a miniszterelnök-jelölt úr, akit továbbra is támogatok egyébként, hogy kibeszéltem őt egy olyan helyzetben, amikor még nincs végleges döntés” – vélte Molnár Zsolt, aki azt a véleményt hangoztatta korábban, hogy az összefogásban mindenképp helye kell hogy legyen a DK-nak is, mivel csak így váltható le a kormány. A politikus úgy látja, Gyurcsány Ferenc személye kapcsán komoly nézetkülönbségük van Botkával.

Annak kapcsán, hogy Botka jelöltségének egyik fő feltétele az volt, hogy a Fideszt 2010-ben kétharmadhoz segítő politikusok háttérbe vonulnak, Molnár leszögezte: a szövetségi kérdésekről, illetve a választási felkészülés menetéről az MSZP választmánya határoz. Molnár Gyulát pedig azzal választották elnöknek, hogy egy széles körű ellenzéki összefogást fog kiépíteni: „afféle vasárnapi ebédről beszélt. Ezt én akkor egy kicsit erősnek találtam, de most mát osztom azt, hogy nincs más lehetőség”.

Azt is kijelentette: szerinte Gyurcsány Ferenc neve nem szerepel 2010 felelőseinek listáján, hiszen akkor már egy éve nem volt miniszterelnök – bár elismerte, a volt kormányfőnek is szerepe volt a fideszes kétharmadban. „Emelkedjünk feljebb ezen az ország érdekében, annyit kértem, hogy fontoljuk ezt meg”.

A politikus szerint a NER-t három pont teljesítésével lehet legyőzni: békét kell teremteni az MSZP-ben és a baloldalon, létre kell hozni egy „erőtömböt”, és kíméletlen támadást kell indítani Orbánék ellen többek között szakpolitikai fegyverekkel, majd pedig egy „dicsőséges tavaszi hadjárattal” be kell venni Orbán Viktor várát. „Bízom benne, hogy Botka Lászlóval tisztázódik a vita, én csak azt vetettem fel, hogy legyen egy demokratikus vita a párton belül, mielőtt végleges döntést hozunk. Nem beszélve arról, hogy a kongresszus és ősz között változhatnak a támogatottsági szintek” – hangsúlyozta a politikus, aki azonban most azt látja, csökken az MSZP támogatottsága, és szerinte ezért is van szükség a mihamarabbi összefogásra. Hozzátette, az egész szocialista pártban azon megy a gondolkodás, hogy miként álljanak hozzá a Gyurcsány-párthoz.

Molnár azt is elmondta: miután végigdolgozta Botka kampányát, az MSZP-s belső fórumokon kifejtette véleményét a DK-ról, akkor többen figyelmeztették, „jobb lesz, ha vigyáz”, és azt is megmondták neki, mi lehet szavainak következménye.

Arra a felvetésre, hogy őt a Fidesz a markában tartja, annyit mondott: „valahol a Volga-parton Putyin ügynökeivel és Habony úrral zsaroltak meg azzal, hogy egykoron a Waffen-SS tagja voltam. Ennyi ennek a komolysága…” Molnár Zsolt kijelentette, semmilyen olyan ügye nincs, amivel a kormánypárt meg tudná fenyegetni, tiszta a lelkiismerete. „Tudtommal nincsen akta rólam, aztán ki tudja, hogy a NER mit csinál” – tette hozzá. A politikus azt is tagadta, hogy pénzt kapna a Fidesztől, kiemelte: pontosan erre figyelmeztették, ezzel fenyegették meg korábban, ha nem tartja a száját.

Elmondta, látható, hogy az MSZP-ben most egy kívülről érkezett érdekkör irányít a választott vezetők helyett. „Van például egy jól fizetett, milliós fizetésű kommunikációs igazgató, aki nem bírja a frakció és az elnökség bizalmát” – jelentette ki Molnár, aki szerint olyan belsős e-mailek is vannak, amelyek szerint azokat, akik ellentmondanak a pártnak, azokat le kell „Fidesz-ügynöközni”. Hozzátette, szerinte a belső viták rendezésének nincs kultúrája a pártban, az ellene szóló vádak jó előre be voltak tárazva. „Azt is elmondták nekem, azzal, hogy tavaly elsőként álltam Hiller István mellé a választmányi elnökségért folytatott küzdelemben, ennek lett egy rossz üzenete.”

Kijelentette: nem tud Fidesz-ügynökről az MSZP-ben, ám a vádaskodás a biztos út a Fidesz kétharmadához. „Állok Botka László rendelkezésére, […] csak annyit kérek, fontoljuk meg a szövetségi politikát” – mondta. A politikus azt is felajánlotta, hogy legközelebb hazugságvizsgáló előtt is elmondja ugyanezt.

