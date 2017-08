Módosítana a lex csicskán az ellenzéki párt

Törvénymódosítást nyújt be a plakáttörvényhez a Párbeszéd, miután kiderült, hogy a részben állami támogatásból működő kulturális intézmények, így a színházak is kizárólag listaáron hirdethetnek közterületen a kormány által elfogadott, lex csicska néven elhíresült törvény értelmében.

Barabás Richárd szerint a helyzetet a kapkodás és az átgondolatlan törvényalkotás okozta, mivel nem lehetett ez a kormányzati szándék.

hirdetés

„A Párbeszéd törvénymódosítást nyújt be a településkép-védelmi törvényhez, amely a kulturális intézményeket, az állami kulturális intézményeket, így a színházakat is kivenné ennek a törvénynek a hatálya alól. Tehát a színházak a továbbiakban is tudnák hirdetni az előadásaikat és a műsorukat kedvezményes áron. Én azt gondolom, hogy a magyar kultúra nem pártpolitikai kérdés. A magyar kultúra, a magyar színházak kérdése az össznemzeti kérdés” – mondta a Párbeszéd önkormányzati képviselője.

hirdetés