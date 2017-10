Mobilgát: feleslegessé vált az aláírásgyűjtés

Megakadályozta a Fővárosi közgyűlés, hogy esetlegesen népszavazás lehessen a római-parti mobilgátról. A testület mai rendkívüli ülésén hatályon kívül helyezte a római-parti védmű part menti nyomvonalát támogató áprilisi határozatát. Ezzel a döntéssel okafogyottá vált az Együtt és a Párbeszéd közös népszavazási kezdeményezése, amelyhez hétfőn már elkezdték gyűjteni az aláírásokat. Az ívet egyébként már az első napon tízezren írták alá.

Az Együtt elnöke gyávának minősítette a döntésnek minősítette a kormánypárti közgyűlési képviselők döntését. Emlékeztetett, hogy ez már nem az első népszavazási kezdeményezés, amelyet megakadályoznak, ami szerinte azt mutatja, hogy a Fidesz fél az emberek hangjától.

„Amiért igazán gyáva ez a döntés az mutatja valóban a Fidesz demokrácia felfogását, hogy a vasárnapi boltbezárástól az olimpia megrendezésén keresztül, a korrupciós ügyek elévülésnek kiterjesztéséig, most éppen a római gát ügyében sem hajlandó meghallhatni, hogy mit akar a nép, hanem attól függetlenül, azt kizárva, önmaga akar dönteni” – fogalmazott Juhász Péter.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke győzelemként értékelte a főváros megfutamodását. De azt mondta: így nincs értelme folytatni az aláírásgyűjtést.

„Ma egy nagyon fontos csatát nyertünk, és a háborút is meg fogjuk nyerni. fontos csata, hiszen a főváros visszavonta döntését és egy fontos győzelem ez számunka, hiszen azt a döntést vonták vissza, amivel kapcsolatosan mi a budapestiek véleményét ki akartuk kérni, viszont ebből is látszik, hogy a fővárosi közgyűlés fideszes többsége még mindig abban a rossz koncepcióban gondolkodik, hogy olyan módon oldjuk meg az árvízi védekezést, ami egyrészt többe kerül, ami sokkal nagyobb természetvédelmi károkat okoz és ami nem védi meg az öblözetben élő emberek túlnyomó többségének az életét és a vagyonát. ezért mi továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy az árvízi védekezés szakmailag, ökológiailag és társadalmilag leginkább indokolt módon, a királyok-nánási nyomvonalon valósuljon meg” – mondta a társelnök.