Mit tegyünk, ha nem tetszett a karácsonyi ajándék?

Csak akkor lehet kicserélni a karácsonyi ajándékokat, ha megvan a vásárlást igazoló blokk. És ha a termékkel nincs probléma, ilyenkor is az üzlet jóindulatán múlik, hogy kicserélnek-e egy ajándékot. És azt is az üzlet döntheti el, hogy a kicserélésre mennyi időt ad a vevőknek.

Ma már csak elvétve érkeztek a vásárlók az egyik hipermarket vevőszolgálatához, hogy kicseréljék a karácsonyra kapott ajándékaikat.

„Alapvetően az első napon volt picivel nagyobb roham ilyen szempontból, karácsony után 27-én volt az első lehetőség, hogy visszahozzák a termékeket a vásárlók” – ismertette Varga Eszter, a Tesco szóvivője.

Általában azért hozzák vissza az ajándékokat, mert nem stimmel a méret, vagy kétszer kapták meg ugyanazt.

„Idén, most meg nem mondom a számot, mert a kolléganőm is dolgozott, de nálam három csere volt az elmúlt két napban. Nem egy túlzott nagy szám” – mondta el Szőke Tamásné eladó.

Egy táskákat, pénztárcákat áruló üzlet tulajdonosa azt mondja: idén a vásárlói jól eltalálták, hogy mi a megfelelő ajándék.

„De mi meg is beszéltük a vásárlóinkkal, ha valakinek valami nem jó, akkor nagyon szívesen, ez az elmúlt években is így volt. És ma is történt egy ilyen csere. Fiatal házaspár, kedves férj vásárolt egy táskát, és nem tetszett. Minden további nélkül... És szerintem ezt mindenki megteheti, ez így jó és így természetes.”

A fogyasztóvédelmi egyesületek szövetségénél azt mondják, csak az üzlet jóindulatán múlik, hogy kicserélik-e az ajándékot.

„Ha több ajándékot kapunk, vagy nem tetszik, vagy nem jó a méret, vissza lehet vinni a kereskedőhöz. De tudni kell, hogy a kereskedő jóindulatán vagy vállalásán múlik, hogy kicseréli-e a terméket, vagy visszaadja a vételárat. Jogszabályi kötelezettsége nincs erre” – mondta Kispál Edit.

Ha ki is cserélik a terméket, erre csak akkor van lehetőség, ha megvan a vásárlást igazoló blokk.

