Mirkóczki: Bármikor lehetnék a Fidesz szóvivője is

Mirkóczki Ádám szerint, ha „az Európai Bíróság ismerné az Orbán-kormány pénzéhségét, olyan döntést hozott volna, hogy 1294 letelepedési kötvényt vegyen Juncker. Akkor a kormány tapsolna, nem tiltakozna, emelte ki.

Az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntése után a Jobbik ismét előhozakodott azzal az alaptörvény-módosító javaslatával, amellyel véget vetnének a letelepedési kötvénybiznisznek, mivel szerintük csak fel lett függesztve. Mirkóczki Ádám az Egyenesen stúdiójában emlékeztetett, senki nem adott arra garanciát, hogy nem indítják újra. „Mi ezt alaptörvényszinten garantálnánk, hogy ez a fajta biznisz, ez ne is legyen” – fogalmazott

A Jobbik szóvivője szerint az elmúlt évek történései igenis indokolják, hogy alaptörvényben rögzítsék a letelepedési kötvényekkel való üzletelés megszüntetését. „Ha belegondolunk, hogy mit csinál a kormány a bevándorlás kapcsán, mi az, amit a gyakorlatban tesz a kommunikációjával ellentétben; a fél világgal is harcolunk, ha kvótáról van szó, de arról megfeledkeznek a Fidesz-szimpatizánsok és maguk a fideszes politikusok is, hogy ennek a bizonyos 1294 fős kvótának lassan a tízszeresét engedték be pénzért” – emelte ki.

Mirkóczki Ádám a kvótaperben hozott ítélet kapcsán megismételte, szerinte semmilyen bíróságnak nincs joga beleszólni bármely ország társadalmi, demográfiai, vallási vagy akár kulturális összetételébe, így a Jobbik is felháborítónak tartja az Európai Bíróság döntését.

Kettős mérce

A politikus megjegyezte: következetességet várna az unió összes szervétől: ne támasszanak Magyarországgal szemben olyan elvárásokat, amelyeket a többi tagállam sem tesz meg, emelte ki „Azért úgy jönnek át Görögországon és Olaszországon is hosszú ideje a bevándorlók vagy migránsok, mint kés a vajon. Semmilyen schengeni kódexnek és eljárásnak nem felelnek meg az ottani hatósági eljárások.”

Azt viszont kiemelte, hogy amennyiben „az Európai Bíróság ismerné az Orbán-kormány pénzéhségét, akkor hozott volna egy olyan döntést, hogy 1294 letelepedési kötvényt vegyen Juncker, és akkor a kormány tapsolna és nem tiltakozna” – utalt arra, hogy szerinte mitől hazug és álságos a magyar kormány.

Hárította azt a fideszes vádat, miszerint a kormánypárt az első perctől a kvóta ellen volt, ellenben a Jobbikkal, kiemelve, hogy annak idején az ő pártjuk biztosította a honvédség határ menti szerepvállalásához szükséges parlamenti kétharmadot. „Egyedül az alaptörvény-módosításnál mondtuk azt, hogy akkor legyen korrekt, és ne hagyjunk kiskaput. És ez a kiskapu annyira nem kiskapu, hogy családegyesítésekkel együtt a kötvények segítségével – tavaly augusztusi adat Pintér Sándor szerint – több mint 18 ezren telepedtek le” – húzta alá.

Mirkóczki Ádám szerint nem az a kérdés, hogy az 1294 fő az sok vagy kevés, hanem maga az elv, hogy megváltoztathatjuk-e külső döntés hatására egy társadalom összetételét. A kvótarendszer szerinte arról szól, hogy a nagyobb politikai befolyással bíró országok kiszemezgetik maguknak azokat az embereket, amelyekre – elsősorban gazdaságilag – szükségük van, a többitől meg igyekeznek megszabadulni. „Sajnos ilyen undorító módon működik.”

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

