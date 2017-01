Mirkóczkié mellett több jobbikos irodáját is feltörték

Betörtek több jobbikos képviselő irodájába az Országgyűlési Irodaházban. Ez az ország egyik legjobban védett épülete, az Országgyűlési Őrség védi.

Itt vannak az országgyűlési képviselők irodái, és sok olyan iratot őriznek itt, ami a képviselői feladattal függ össze. A betörő többek között Mirkóczki Ádám irodájának az ajtaját is felfeszítette, aki a nemzetbiztonsági bizottság tagja, így akár államtitok is kerülhetett a tolvajokhoz. Az irodát védő Országgyűlési Őrséget Kövér László házelnök irányítja.

hirdetés

„A mai napon 11 óra körül Tokody Marcell fővárosi képviselő lett figyelmes, hogy három iroda ajtaja is nyitva van, közte az ő irodájának az ajtaja is. És nem utolsósorban Mirkóczki Ádám képviselő irodaajtaján olyan külsérelmi nyomokat találtunk, amelyből csak arra lehet következtetni, hogy ezt az irodát feltörték, felfeszítették. Ez azért is fontos, mert nem csak országgyűlési képviselő, hanem a nemzetbiztonsági bizottság és a honvédelmi bizottság tagjaként minősített adatokkal, államtitkokkal foglalkozik és dolgozik, tehát amikor ezeket az irodákat felfeszítik, államtitkok is veszélybe kerülhetnek” – nyilatkozta Jakab Péter, a párt szóvivője.

hirdetés