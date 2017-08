Mire célozhatott ezzel a képpel Orbán?

Nem derült ki, miért posztolt egy tűzoltóautót a kormányfő a Facebookra. Talán családja azt is vett a helikopter mellé?

A kormányfő délelőtt egy tűzoltóautó fotóját osztotta meg a Facebook-oldalán. Szöveget nem mellékelt hozzá, így nem tudni, mire célozhatott a képpel Orbán Viktor.

Nem elképzelhetetlen, hogy családja helikopter mellett tűzoltóautót is vásárolt. Azt a Magyar Nemzet derítette ki, hogy 30 milliós helikoptere van az Orbán családnak. Ugyanis a tavaly 730 milliós osztalékot fizető családi vállalat, a Gánt Kő és Tőzeg Kft. most két részre válik, ehhez viszont szükséges volt egy leltár, amelyben a légi jármű is szerepelt – így derült fény a vásárlásra.

Orbánék egy négyéves Calidus típusú girokoptert vettek 2013-ban, mely első látásra hobbigépnek tűnik, hiszen a Gánt Kő és Tőzeg egy bányavállalat.

A girokopter ára nagyjából 23 millió forint. A járművet most 7,6 millió forintos értéken tartják nyilván a könyvekben, de 2013-ban vásárolták, és azóta értékének jelentős részét leírták. Ha lehet hinni a cég számviteli politikájának, akkor a Magyar Nemzet szerint a bekerülési érték a 30 millió forintot is meghaladhatta.

Az állami beruházásokon is jól szereplő vállalkozás a miniszterelnök édesanyjának, édesapjának és öccsének a tulajdonában van, a bevétele Orbán Viktorék kormányra kerülése után jelentősen megnőtt.