„Milliós fizetést kapsz közpénzből, és nem tudod eltartani a csajodat”

Ismét utcára ment a Tanítanék, a mozgalom egyebek közt az oktatásért is felelős emberi erőforrások miniszterének, Balog Zoltánnak a lemondását követelte, és a civil szervezetek működésének megnehezítése ellen is szót emelt. A megmozduláson több ellenzéki politikus és civil szervezet vezetője is részt vett. A kormánypártok Soros Györgyöt sejtik a tiltakozás mögött.