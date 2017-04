Milliós bírságra számíthat egy húsfeldolgozó

Több mint hat tonna jelöletlen húst foglaltak le az ellenőrök a húsvéti razzia során a fővárosban.

A cinkotai húsfeldolgozó működését higiéniai problémák miatt fel is függesztették. A füstölt sonkát és a kolbászt koszos és rozsdás mérlegen mérték, de a dolgozók öltözői és a szociális helyiség is piszkos volt, valamint hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei is.

A Nébih eljárást indított a húsfeldolgozó ellen – az ügyben milliós bírság várható.

