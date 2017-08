Milliárdokért kap sportcsarnokot Kaposvár

A létesítményt az állam finanszírozza a Modern városok program keretein belül.

Bruttó 6 milliárd forintért kap új sportcsarnokot a régi mellett Kaposvár az egykori téglagyár területén. A 2019 elejére elkészülő, akár 4 ezer fő befogadására képes, kavics alakú komplexumot a kormány a Modern városok programja keretében építi. A csarnokot a kosár-, a röp- és a kézilabdázók is használhatják majd. A somogyi megyeszékhely fideszes polgármestere, Szita Károly a sajtóbejáráson elmondta: az aréna építési költségeinek 70 százalékát a sportra jutó társasági adóból finanszírozzák, harmadát pedig a kaposvári önkormányzat állja. A kivitelező a stadionépítésekben jeleskedő ZÁÉV Zrt.

„A magyar kormány finanszírozza a mögöttünk lévő sportcsarnokot, a miniszterelnök úr által meghirdetett Modern városok program keretén belül építjük meg, amely nettó 4 milliárd forint, ha emlékeim nem csalnak. Ennek a beruházása és talán még több is lesz maga a finanszírozása is, mert arra a részre, ami még nem látszik, szeretnénk egy nagy raktárépületet is építeni, hogy mindazok a sporteszközök, amelyek tárolásra szorulnak, azt tárolhatjuk” – fogalmazott Szita Károly.