Miből futja a politikusi luxusra? Változtatnának a szabályokon

Elszámoltatná vagyonukkal a politikusokat az LMP – ötpárti egyeztetést kezdeményeznek a vagyonnyilatkozati szabályok módosításáról. Azt szeretnék elérni, hogy ne csak a politikusok, de a családtagjaik vagyonosodása is vizsgálható legyen.

„Magánszemélyként, adózóként vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezek magam ellen, és arra fogom kérni politikustársaimat, hogy tegyék ugyanezt” – fogalmazott még 2006-ban Gyurcsány Ferenc. Nem csak a miniszterelnök, hanem valamennyi kormánytag vagyonosodását vizsgálta az APEH tíz éve, de akkor mindent rendben találtak.

Azt viszont már csak az újságírók firtatták, hogy Szijjártó Péter miből vette a házát, és azt is, hogy Rogán Antalnak miből telt több tízmilliós lakásra, és több százezer forintos luxustáskára, illetve kiegészítőkre. Vagyonosodásukat jelenleg akkor se vizsgálhatja az adóhatóság, ha feltűnően több pénzből élnek, mint amit megkeresnek. A fideszes többségű parlament még 2015-ben fogadta el azt a jogszabályt, mely szerint vizsgálat csak akkor kezdeményezhető, ha már egyébként is nyomoz a NAV vagy a rendőrség. Illetve akkor, ha az illető maga is beleegyezik, hogy vizsgálják meg, vajon törvényesen szerezte-e a vagyonát.





„Erősítené a bizalmat a politikusok iránt" Az ÁSZ-nak kellene ellenőriznie a politikusok vagyonosodási vizsgálatait – erről Hadházy Ákos Magyarország élőben című műsorunkban beszélt.



Az LMP ezeken a szabályokon változtatna. „Egyszerűen azt látjuk, hogy politikusok most már bűn nélkül hazudozhatnak a vagyonukról. És nincs semmilyen kontroll, hogy rá legyenek kényszerítve, hogy az igazságot vallják be, és el tudjanak számolni az úszómedencétől kezdve a palotákon át, a mindenféle ingatlanokig azzal a vagyonnal, amire szert tettek” – jelentette ki Szél Bernadett, a párt társelnöke.

A közpénzek átláthatóságáért küzdő szervezet szerint nemcsak a politikusok, hanem a közhatalmi vezetők hirtelen meggazdagodását is vizsgálni kell. És a családtagokét is. „A legtöbb politikus, ha megnézzük, nem ő, hanem férje, felesége, unokahúga, nagybátyja, aki a lakásnak, az autónak a tulajdonosa, miközben ő a tényleges haszonélvező. Olyan rendszer kell, ahol ezek mind látszanak” – emelte ki Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A Jobbiknál azt mondják: bár nem volt kötelező, ők már korábban is nyilvánosságra hozták családtagjaik vagyonát is. „Évek óta szorgalmazzuk ezt a kérdést, évek óta a Jobbik az egyetlen párt, aki a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is közzéteszi. A Jobbik szorgalmazza, hogy internetes felületen is megtalálhatóak legyenek a vagyonnyilatkozatok” – nyilatkozta Szűcsné Major Ildikó, a párt szóvivője.

A Demokratikus Koalíció azt mondja, a vagyonosodás szigorítását Gyurcsány Ferenc vezette be, ha azt akarják visszahozni, akkor támogatják. „A Gyurcsány-kormány már bevezette, hogyha egy politikus befejezi a politikai pályafutását, akkor azonnal vagyonosodási vizsgálatnak kell alávetnie magát” – emlékeztetett Gréczy Zsolt DK-szóvivő.

A kormánypártok még nem tudják, hogy leülnek-e egyeztetni a többi párttal. „Mivel friss a hír, ezért nem tudom megmondani, hogy a Fidesz és a KDNP frakciója részt vesz-e az egyeztetésen. Ha dönt a frakció, tájékoztatjuk önöket. Álláspontunk, hogy Magyarországon ma is Európa egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati eljárása van érvényben” – húzta alá Hollik István országgyűlési képviselő.

Ez az eljárás azonban eddig semmilyen módon nem szankcionálta, ha egyes kormánypárti vezetők hiányosan töltötték ki vagyonnyilatkozatukat.