A Helsinki Bizottság jogásza szerint megkérdőjelezhető a civil ruhás rendőrök fellépése a keddi, Országház előtti tüntetésen. A Párbeszéd az alapvető jogok biztosához fordul, mondván, a rendőrség nem biztosította a békés gyülekezés alapjogát. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint viszont a rendőrök jogszerűen jártak el.

„Mi ez a kidobóország? Miért vannak itt kidobóemberek?” – hangzott el dulakodás közben a keddi, CEU-melletti demonstráción az Országháznál. A tüntetők az állítólagos civil ruhás rendőröket, őket pedig egyenruhások ragadták meg.

„Dulakodás, az van többször” – mondta a Hír TV-nek nyilatkozó jogász, a Helsinki Bizottság ügyvédje. Szerinte megkérdőjelezhető a civil ruhás rendőrök viselkedése. A felvételek alapján azt mondta: szokatlan az ilyen fellépés.

„Az ő feladatuk általában a megfigyelni a tüntetés résztvevőit, és amennyiben valamilyen bűncselekmény elkövetőit azonosítják, akkor leadják az adatot a kiemelést végző kollégáknak. De fizikailag, tettlegesen részt venni egy ilyen típusú demonstrációban nem szoktak. Tehát amit láttunk, a lökdösődés nem tűnik jogszerűnek. Persze azt nem tudjuk eldönteni, hogy ezt tulajdonképpen ki kezdte. A jogszerűséghez az is hozzátartozik, hogy a rendőrnek kétséget kizáróan igazolnia kell magát, látnia, tudnia kell az állampolgárnak, hogy vele szemben rendőr intézkedik. Ebből a videóból szintén nem állapítható meg, de felveti, hogy jogszerű volt-e ez az intézkedés” – nyilatkozta a Hír TV-nek Fazekas Tamás.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója máshogy látja. Szerinte a kirendelt rendőrök jogszerűen jártak el. „Nem nagyon tudom ezt a helyzetet elképzelni, hogy miért lenne érdeke a rendőrségnek, hogy provokáljon tüntetőket, vagy törvényt sértsen. Ezért kizártnak tartom” – mondta Bakondi György.

Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnök őszödi beszéde után, 2006 őszén országszerte tüntetések voltak. A rendőrök és a miniszterelnök távozását követelő kormányellenes demonstrálók többször is összecsaptak, a rendőrség gumilövedékeket is bevetett. Október 23-án a hajnalig tartó tömegoszlatás során több civil súlyosan megsérült, és több tucat rendőr ellen is eljárás indult túlkapások miatt. Akkor több egyenruhás azonosító jelzés nélkül intézkedett, amit évekig elhúzódó bírósági ügyek követtek.