Mészáros szerint nincs titkolnivaló, azóta is jön a válasz

Ezen a hétvégén sok volt az utas a a felcsúti kisvasúton, az alcsútdobozi arborétumban ugyanis nyílnak a hóvirágok.

– Most jöttünk a kisvasúttal. Kicsit sokan voltak , de az utazást élveztük, most pedig az arborétumot szeretnénk meglátogatni a családunkkal. Két családdal jöttünk most ki, családi programot tervezünk mára.

– Ez az első ilyen látogatás itt?

– Igen, most vagyunk itt először.

(Piros Péter, látogató)