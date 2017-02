Mészáros Pál szekszárdi borász lett az év bortermelője 2016-ban. Az elismerést a köztársasági elnök jelenlétében adták át. Mészáros Pál évtizedek óta foglalkozik borászattal, családi vállalkozása nemzetközi szinten is elismert.

„Mondd az igazat, mondd a kellemeset, de ne mondd az igazat, ha az kellemetlen, és ne mondd a kellemeset, ha az nem igaz” – egy keleti mondással foglalta az össze a siker zálogát Mészáros Pál, az év bortermelője. A Magyar Bor Akadémia díját huszonhatodik alkalommal adták át.

„Hatalmas dolog, nagyon örülünk neki, és úgy néz ki, hogy óriási marketingértéke van, már lehet érzékelni. Mindig tudtam, hogy nagy díj és nagy ajándék annak, aki megnyeri, de ezt sosem gondoltam volna. Most tudom csak fölfogni, most tudatosult bennem, hogy itt ez a sok jókívánság és a sok gratuláció, amit tényleg szeretettel adnak az emberek” – mondta Mészáros Pál.

Az elismerésre öt borászt jelöl a szakújságírókból, étterem-tulajdonosokból és kereskedőkből álló zsűri, közülük választják ki a legjobbat.

„Amikor a jelöltség kialakul, akkor általában akik jelölnek, az életutat nézik. Hogy mit csinált a borász az elmúlt tíz-tizenöt évben, milyen eredményekkel büszkélkedhet, milyen borokkal nyert akár Magyarországon, akár nemzetközi borversenyen, milyen a szőlője, a pincészete, milyen a vendéglátás, amelyet köré tettek és persze hogy milyen a borok minősége. Ez a legfontosabb talán” – így Keményné Koncz Ildikó, a Magyar Bor Akadémia főtitkára.

A borászok Kossuth-díjaként is emlegetett elismerés ünnepélyes átadásán a köztársasági elnök is részt vett. Áder János feleségével érkezett a Corinthia Hotel Budapestbe, ahol személyesen is gratulált a nyertesnek.