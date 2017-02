Mészáros Lőrinc varázskeze a csillagokig repítette a céget

Szinte rekordnövekedést ért el egy cég egy hét alatt, miután Mészáros Lőrinc bevásárolta magát a cégbe. A részvénytársaság részvényei 55 forintról néhány nap alatt 80 forint fölé emelkedtek vagyis 50 százalékkal nőttek kevesebb mint egy hét alatt. Az LMP szerint ennek az az oka, hogy a piac beárazta a korrupciót, és azt várják, állami megrendelések érkeznek Mészáros cégéhez. A Jobbik szerint fontos lenne tudni, hogy Mészáros részvényei valójában nem Orbán Viktor vagyonát gyarapítják-e.

Egy pécsi részvénytársaságba, a Konzum Nyrt.-be vásárolta be magát Mészáros Lőrinc a múlt hét végén. A vásárlást a Budapesti Értéktőzsdén jelentették be. A dokumentum szerint Mészáros a cég mintegy 20 százalékát vásárolta meg; összesen több, mint 4 millió részvényt vásárolt, de hogy pontosan mennyiért, az a tájékoztatóból nem derül ki. Annyi biztos, hogy aznap 55 forint körül volt egy részvény értéke, azután, hogy Mészáros beszállt a cégbe a részvények értéke 55-ről először 68 forintra nőtt, ma pedig már 80 forintnál is drágább volt, vagyis egy héten belül 50 százalékkal nőtt a részvények értéke.

A korrupciót vizsgáló Transparency International szerint akár a piacfelügyelet is vizsgálhatja, hogy Mészáros cégének hirtelen megnőtt az értéke.

„Ilyen brutális emelkedés, tehát 50 százalékos emelkedés nagyon ritkán következett be, tehát az egy kezem, az bőven sok lenne annak megszámolásához, hogy hányszor következett be az elmúlt 1-1,5 évtizedben ilyen mértékű tőzsdei áremelkedés néhány nap alatt” – mondta Martin József Péter, a szervezet ügyvezető igazgatója.

Az LMP szerint azért drágultak meg a cég papírjai, mert a piac beárazta a korrupciót, a cég részvényesei most azt várják, hogy állami pénzek ömlenek majd a részvénytársaságba.

„Sajnos ma Magyarországon annyira elfogadottá vált a korrupció, annyira belefásultak az emberek abba, hogy az EU-s pénzeket ellopják, hogy a piac gyakorlatilag így reagál, és ezt mutatja, hogy beárazzák azokat a cégeket, amik kormányközeliek” – mondta Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője.

Mészáros egy hét alatt 100 millió forintot keresett azzal, hogy hirtelen megnőtt a részvények értéke, a Jobbik szerint fontos kérdés, hogy a Mészáros nevén lévő hirtelen megnőtt vagyon nem Orbán Viktor pénze-e.

„Kérdés ebben az esetben is az, amit már jó né hányszor feltettek, hogy Mészáros Lőrinc vajon Pénztáros Lőrinc-e? Minden pénz az övé-e? Ami a nevén van, és amit birtokol, esetleg Orbán Viktornak is időnként kölcsönad, mint ahogy az elmúlt időszakban láttuk, vagy éppen a családját kedvezményezi” – fogalmazott Volner János, a párt frakcióvezetője.

Szerettük volna megkérdezni a piacfelügyeletet ellátó Nemzeti Bankot is, de egy más témában tartott sajtótájékoztatón erre a kérdésre már nem akartak válaszolni.