Mészáros bevásárol, az önkormányzatok tehetetlenek

Nem sokat tehetnek az önkormányzatok a Balaton partjának felparcellázása ellen. A tó körül tucatnyi kemping került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe. Bár az állam a következő években milliárdokat adna kempingfejlesztésre, a szocialisták ingatlanspekulációtól tartanak.

Bontási törmelék Balatonakali tópartján - ennyi maradt az egyik kempingből. Ezt a kempinget is az SCD Holding privatizálta 2004-2005-ben, a szocialisták kormányzása idején. A cég még 2010-ben is nagyszabású fejlesztéseket ígért, de azokból nem lett semmi. A holdingot felszámolták, vagyonát kiárusították. A balatonakali kemping is tulajdonost váltott.

Az MSZP-ben azt feltételezik, hogy a kemping területén apartmanokat húznak fel, majd jó pénzért eladják azokat. A szocialisták törvénymódosítással akadályoznák meg az ingatlanspekulációt. „Arról szólna, hogy a korábban kempingként és strandként üzemeltett területeken csak a funkciónak megfelelő beruházásokat lehet végrehajtani. Továbbra is be lehet építeni 15%-ig, de az legyen éttermete, legyen vizesblokk, legyen szálláshely” – mondta Gőgös Zoltán elnökhelyettes.

Az SCD Holding egyik vezetője Jászai Gellért volt, aki ma már Mészáros Lőrinccel üzletel. Tavasszal tucatnyi balatoni kempinget szereztek meg közösen. Hozzájuk köthető Akali másik kempingje is. A község polgármestere abban bízik, hogy nem lesz mindkét kempingből apartmantelep.

„Én azt gondolom, hogy ha ezek az apartman házak bérelhetőek lesznek, akkor nem ördögtől való a dolog. Ha abba az irányba megy el, a tulajdon szétszabdalása, az nem feltétlenül szerencsés a közösségnek és az önkormanyzatnak, de hangsúlyozom, hogy a gazdasági vállalkozásnak erre meg van a lehetősége” – vélekedett Koncz Imre, Balatonakali független polgármestere.

Néhány kilométerrel odébb, Zánkán egy modern borászatot vett meg a felcsúti polgármester. A Canter Borház Demján Sándor érdekeltségébe tartozott. A pincészet a második Orbán-kormány idején 400 millió forint állami támogatást kapott.