Menthetetlen a kedvelt turistacélpont

Már nem lehet felújítani, de mostani állapotában használni sem lehet, mert életveszélyes lett a zalakarosi kilátó. A fából épült szerkezet teljesen tönkrement miután a rovarok és gombák annyira meggyengítették, hogy arra már nem lehet felmenni. A turisták kedvelt célpontját lebontják, és nyáron 30-34 millió forintból újat építenek a helyére.

Ha fel lehetne menni a zalakarosi kilátóra, akkor páratlan panoráma tárulna a kirándulók elé, de ezt most már nem tehetik meg a turisták. A fából épült szerkezet állapota annyira megromlott, hogy már életveszélyes. A tornyot 2005-ben építették.

„2015-ben olyan gomba és rovarkárosodás érte ezt a szerkezetet, amit a szakértő, faszakértő, statikai szakember úgy állapított meg, hogy már nem lehet olyan anyagi kondíciók mellett felújítani, hogy a stabilitása ennek a kilátónak hosszú távon megmaradjon” – nyilatkozta Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető.

A torony gerendái és deszkái szemmel is jól láthatóan meggyengültek. Több elem is elkorhadt, van olyan farész, amelyik szinte porzik.



„Négy napra jöttünk pihenni, (…), így gondoltuk, hogy felmegyünk és körülnézünk, mert ajánlották, hogy milyen jó kilátás van. Hát sajnáljuk, hogy így alakult, hogy pont most lesz majd a felújíts és nem tudtunk körülnézni” – mondta egy csalódott pihenő.



A turisták többsége csak a helyszínen értesült arról, hogy a toronyt lezárták.

„Zalakaroson már jártunk többször, de a kilátót még nem néztük meg. Nagyon sajnáljuk, hogy most így alakult, de természetesen ha jövünk legközelebb, akkor meg fogjuk nézni. Az is nagyon jó lesz, hogy még szebb lesz és magasabb” – fogalmazott egy hölgy.

A tornyot nem éri meg felújítani ezért a szezon elejére lebontják. Az önkormányzat tervei szerint július végére felépítik az újat, mely az eddigieknél néhány méterrel magasabb lesz.