Menekülnek a kellemetlen kérdések elől a vizes vb szervezői

Nem nyilatkoznak a vizes vb szervezői a számukra kellemetlen kérdésekről. A világesemény szóvivője előbb lemondta az előre egyeztetett interjút, majd egy sajtónyilvános eseményen sem kérdezhettünk. Azt szerettük volna megtudni, hogy mi került 3 milliárd forintba az egyik helyszínen és hogy miért bűzlik egy másik.

11 nap múlva kezdődik a vizes világbajnokság. A szervezők szerint a torony tulajdonképpen kész van, most már csak az utolsó simításokat végzik rajta. Az elkészítését eredetileg 1 milliárd forintra becsülték, később viszont többször is módosították a költségeket. Így a végére több mint 3 milliárd forintba kerül.

Folyik a munka a Városligetben is, ahol a szinkronúszást tartják majd. Itt a lelátó már elkészült, de a tó helyén még most is talicskázták az iszapot. Sokan arra panaszkodtak, hogy a néhány centis víz és az iszap miatt rothadó szag van a környéken.

„Pont a legnagyobb turistarendezvények idején sikerült itt trancsírozni, a turisták orrukat befogva zsebkendővel járkáltak itt le-fel egész hétvégén” – mondta egy nő.

Közben sajtóhírek szerint a Nemzetközi Úszószövetség visszamondta a korábbi balatonfüredi szállásait, de a szállodaszövetségénél azt mondták, ha ez így is van, nem maradnak vendég nélkül a füredi szállók.

„Az elmúlt két hétben van egy nagyon dinamikus élénkülés, és közel telt házat várunk a FINA-időszakra. Ez összefügg azzal is, hogy egyébként nemcsak a vizes vb-re érkező vendégek jönnek, hanem Budapest népszerűsége töretlen” – mondta Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A vb szóvivőjétől szerettük volna megtudni, hogyan emelkedhetett 1 milliárdról 3 milliárdra a műugrótorony ára, mint ahogy azt is, mikorra szüntetik meg a bűzt a Városligetben. Valamint azt is szerettük volna megkérdezni, hogy a vízilabdameccsekre az ideiglenes lelátók elkészülnek-e a vb kezdetéig, de Borsa Miklós a vb helyszínén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: ezek nem a témába vágó kérdések, ezért ezeket nem szabad feltenni.

A világbajnokságról egy másik eseményen a fejlesztési minisztert is kérdeztük volna, de a Hír TV riporterének ott sem engedték, hogy kérdést tegyen fel.