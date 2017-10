Mellár Tamás: Azt nézem, hogy kik hoznak áldozatot a Fidesz megveréséért

Az LMP támogatná Mellár Tamás közgazdászt, volt KSH-elnököt képviselőjelöltként, a többi pártra még vár. Mellár a Hír TV Online-nak azt mondta, indulását próbának szánja annak megállapítására, melyik pártok akarnak valóban kormányváltást. Szerinte az Orbán-kormány csak úgy váltható le, ha ahol lehetséges, egy független, a civil életből érkező jelölt mögé állnak be az ellenzéki pártok – ha Baranyában rajta kívül találnak ilyen jelöltet, ő is hajlandó visszalépni a javára.

Nemrég bejelentette, hogy elindul független jelöltként a Baranya megyei 1. választókerületben, és szeretné, ha az ellenzéki pártok beállnának Ön mögé. Jelezték már a pártok, hogy támogatnák?

Két párt már igen: először a Modern Magyarország Mozgalom Párt, akik jelölőszervezet is lennének, később az LMP is jelezte, hogy elfogadnának közös jelöltként. Az MSZP-től, a DK-tól és más pártoktól még nem kaptam választ.

Úgy gondolom, ott, ahol lehetséges, csak egy ellenzéki jelöltnek kéne indulnia a Fidesszel szemben: olyan embereknek, akiket mindegyik párt képes támogatni. Jelenleg az ellenzéki szavazók annyit látnak, hogy a pártjaik egymással egyezkednek, felosztogatják az országot. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy a választókerületben élők elfogadnak egy olyan embert, aki a pártok közötti alku alapján lesz csak jelölt, nem pedig azért, mert ott ismerik, alkalmasnak tartják.

Önt a választókerületben sokan látnák szívesen képviselőként?

Úgy véli, igen. Korábban több párt is megkeresett, szakértői és egyéb pozíciókat ajánlottak, hasonló ajánlatokat kaptam civil szervezetektől is. A pártok ajánlatait nem tudtam elfogadni, nem szeretnék pártpolitikus lenni, belépni valamelyik pártba. Ha tényleg alkalmasnak találnak, akkor függetlenként, konszenzusos jelöltként is támogatniuk kell.

Ha csak az LMP támogat, az MSZP és a kisebb baloldali pártok nem, akkor visszalépek a jelöltségtől, mert nem akarom megosztani az ellenzéket, és mert olyan versenyben nem veszek részt, amiben eleve kudarcra van ítélve az ellenzék. Ha MSZP-s jelöltként indulnék és szereznék 10-15 százalékot, azzal csak a Fidesznek segítenék, az ő jelöltjük egy megosztott ellenzék ellen 30 százalékkal is nyerhet.

Mellár Tamás Fotó: Béres Attila

Hangsúlyozom, ez nem az én személyemről szól: ha a pártok úgy döntenek, együttműködnek, de egy másik civil jelölt mögé állnának inkább be, visszalépek a javukra.

Ön szerint hajlandók lesznek a pártpolitikusok is ilyen könnyen felajánlani a visszalépésüket? Hallott vagy látott már hasonlót más jelölteknél, pártoknál?

Még nem. Most mindegyik párt arra játszik, hogy minél több jelöltjüket el tudják indítani egyéni kerületekben. Elképzelhető, hogy minden kerületet pártos jelöltek indulnak majd, azaz megismétlődik a 2014-es felállás. Úgy gondolom, az Orbán-kormányt kizárólag úgy lehet leváltani, ha az esélyes kerületekben konszenzuális civil jelöltek indulnak, egy fideszes jelölttel szemben egy ellenzéki. Legfeljebb néhány budapesti kerületben indulhat eséllyel egy-két ellenzéki pártos jelölt, itt 2014-ben volt, ahol a baloldali összefogás képes volt egyedül nyerni. De a legtöbb kerületben egy ilyen felállás Fidesz-győzelmet eredményezne.

Amit javasol, az nagyon hasonlít a Vágó Gábor-féle, a választási törvény megváltoztatására szolgáló, szintén civil jelöltekből összeálló parlament ötletére. Kapcsolatban állnak?

Vágó Gábor ötletét nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom, ő maga nemrég, miután bejelentettem, hogy indulok, levelet írt nekem, amiben biztosított róla, hogy is, hogy támogatni fog a kampányban.

Botka László lemondásakor azt mondta, több ellenzéki vezető valójában együtt élni akar az Orbán-kormánnyal, nem legyőzni. Ön is úgy látja, hogy az ellenzékben nincs győzelmi szándék?

Konkrétumokat nem tudok, nem ismerem közelről az ellenzéki pártok vezetőit, nem tudom, ki akar és ki nem akar valódi kormányváltást. Az én indulásom egy próba is, azt ellenőrzöm, kik azok, akik szívesen hoznak áldozatot a Fidesz megveréséért, és kik politizálnak kizárólag személyes érdekek mentén,

Hogy értékeli Botka László lemondását? Ön szerint közelebb került az MSZP az Ön által is preferált összefogáshoz?

Valamivel nagyobb esélyt látok most rá, mint Botka vezetése alatt. Botka diktálni próbálta az összefogás részleteit, azt akarta, hogy az MSZP legyen a domináns szereplő az együttműködésben. Erre Botka bukása után kevesebb az esély. Az MSZP tárgyalási pozíciói meggyengültek, kénytelenek lesznek több kérdésben megegyezni a többi párttal, emiatt a konszenzusos jelöltek előtérbe kerülhetnek.

Ön szerint lehetséges a kormányváltás bármilyen más módon, mint a civil jelöltek mögötti felsorakozással?

Kis esélyt látok rá, legfeljebb az vezethet még eredményre, ha vegyes megoldást választanak, a nagy téttel rendelkező helyeken civil, máshol pártos jelölteket indítanak. Abban biztos vagyok, hogy annak, hogy a 2014-es stratégiával készül az ellenzék, annak most is bukás lesz a vége. Annak pedig az ország számára helyrehozhatatlan károkat okozhat, gondolok itt a Paks II. elindulására, az orosz hitel évtizedekig tartó törlesztésére és arra, hogy a Fidesz politikája miatt kiszorulhatunk az EU-ból.

Elképzelhetőnek tartja, hogy Orbánék megpróbálják kiléptetni Magyarországot az EU-ból 2018 után?

Ezt sem tartom kizártnak, az viszont biztos, hogy Orbánnak semmiféle elképzelése nincs arra, mihez kezdjen az átalakuló EU-val. A kormánynak a mostani felállás kifejezetten jó: kapjuk az EU-s pénzeket, ezek pazarlása miatt az EU néha megdorgálja őket, de a kötelezettségszegési eljárásoknak semmilyen következményei nincsenek.

Ennek viszont most vége lesz: a németek és a franciák szorosabbra húznák az együttműködést. Orbánnak semmilyen elképzelése nincs arra nézve, hogy mi legyen ebben az átalakuló unióban Magyarország helye. Magyarországnak az érdeke az lenne, hogy minél hamarabb belépjünk a fiskális és monetáris unióba, hogy bevezessük az eurót – ennek a feltételeit valószínűleg megkönnyítik majd –, mert csak így kerülnénk bele abba a szorosabb együttműködésbe. A Fidesznek nem áll szándékában, hogy belépjünk a szorosabb unióba, ebben az esetben viszont Magyarország parkolópályára, perifériára kerülne, vagyis az EU-ban kevesebb forráshoz jutnánk, és szinte semmi beleszólásunk nem maradna a közös ügyekbe.