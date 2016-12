Megy tovább az élet Berlinben, újranyitották a vásárt

Ismét megnyitott a karácsonyi vásár Berlinben, ahol tizenegy embert gázolt halálra egy merénylő hétfőn. A tunéziai férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, az ujjlenyomatait megtalálták a teherautón. Közben nyoma veszett annak a pakisztáni férfinak, akit először fogtak el és gyanúsítottak meg tévesen a támadással. Rokonai szerint a férfi értelmi fogyatékos, és nem beszél németül, ezért lehet, hogy nem talál haza.

Betonakadályok mögött, szigorított biztonsági intézkedések mellett nyitott újra a karácsonyi vásár Berlinben, ahova hétfő este kamionnal hajtott be Anisz Amri. A merénylettel gyanúsított tunéziai férfi ujjlenyomatát és a papírjait is megtalálták a teherautóban. Kapcsolatban állt az Iszlám Állam egyik fő németországi toborzójával, és a hírek szerint öngyilkos merénylőnek is felajánlkozott az Iszlám Államnak, de ezt nem tudták rábizonyítani. Ki is akarták toloncolni, de az eljárás elhúzódott. A nyomravezetőnek százezer eurót ajánlottak fel a német hatóságok.

hirdetés

A berlini terrortámadásért sokan Angela Merkel megengedő migrációs politikáját okolják. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt a kancellár hivatala elé szervezte megemlékezését.

„Ezt a kormányt le kell váltani, Európát pedig újra kell teremteni, mert ez így nem mehet tovább. Ennek a hatástalan migrációs politikának véget kell vetni, mert ezzel tudatosan meghívjuk a terrorizmust a hazánkba” – mondta egy nő, aki az AfD-re szavazott.

hirdetés

A megválasztott amerikai elnök is a bevándorlást okolja a berlini tragédiáért, amely szerinte megmutatja: jó gondolat tőle, hogy ki akarja tiltani a muszlimokat az Egyesült Államokból. „Régóta ismertek a terveim. És tökéletesen igazam volt, száz százalékig helyesen gondolkodtam. Ami történik, az gyalázatos” – így Donald Trump. Hozzátette: a berlini merénylet az egész emberiség elleni támadás volt, és véget kell vetni a globális dzsihádnak.