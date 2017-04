Megvárják Sorost, robotokat is bevetnek

Szeretnék megkapni azokat a kormányzati támogatásokat, amiket jelenleg még a Civil Összefogás Fórum kap meg, árulta el a Hír TV-ben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely.

A párt elnöke kitért arra is, fontosnak tartották, hogy a legutóbbi demonstrációnak ne szokványos módon legyen vége, hogy mindenki hazamegy, ezért elektronikus úton, e-mailben üzentek hadat Brüsszelnek, valamint felkérte a résztvevőket, hogy békésen támadják meg az unió fővárosát. Ezt Kovács szerint úgy kell véghezvinni, hogy békésen lökdösődnek majd Belgiumban.

hirdetés

A teljes beszélgetés:

hirdetés

Kitért a harmadik generációs csecsen robotokra is, a Magomedekre, akik teljesen élethűek, hasonlítanak az emberekre. A párt rájuk is számít, őket is bevetnék a harcban.Plakátjaik nagy része Moszkvában készült, bár Kovács annak is örült, hogy aki önkéntesen hozott feliratokat, a pártelnök szerint mindenki nagyon ráérzett a lényegre.



„Két hétig Putyin áll mögöttünk, de reméljük Soros visszatér” – hangsúlyozta, mivel most kicsit lehetetlen kivitelezni a kétmillió menekült behozását Magyarországra.



Ha szükség van rá, akkor lesz újabb Békemenet. Felidézte, hogy öt éve már rendeztek egy demonstrációt, ahol azt akarták megmutatni, hogy a nagy havazásnál erősebb a kormány, hiába nem tudták eltakarítani azt. Akkor nyolcan voltak, most több ezren – hívta fel a figyelmet Kálmán Olga műsorában Kovács.



Úgy látja, az emberek értik az iróniát, kinevelődött egy olyan generáció. De ez a pártelnök szerint nem csak az ő megmozdulásaikon látszik, hanem a „komoly” tüntetéseken is, ilyen a CEU-ért szervezett esemény.