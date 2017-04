Megvan a válasz Lázár János kérdésére

A vasúti pálya felújítása dobta meg a fejlesztési minisztérium szerint a hódmezővásárhelyi vasút-villamos költségeit. A beruházás megdrágulása miatt a Miniszterelnökség vezetője a napokban a nyilvánosság előtt ment neki igen keményen minisztertársának, Seszták Miklósnak.

„Itt fog a Népkert vasútállomásnál leválni a vasútról, elindul az Ady Endre utcán föl egészen ide a Hősök terére” – a vasút-villamos városon belüli nyomvonalát mutatta stábunknak Hódmezővásárhely alpolgármestere.

„A szakértők azt mondták, hogy ez egy 23,5 milliárdos beruházás. Erről a 23,5 milliárd forintról hozott kormánydöntést tavaly májusban a kormány, ráadásul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javaslatára. Ehhez képest még nem is telt el egy év, most meg arról kapunk híreket, hogy nem 23,5 milliárdba fog ez kerülni, hanem 48,5 milliárdba, és a város értetlenül áll ez előtt” – mondta el Hegedűs Zoltán.

A vasút-villamos – angol kifejezéssel a tram-train – Csongrád megye két nagyvárosát, Szegedet és Hódmezővásárhelyet kötné össze. A szerelvények a két település között a vasúti pályát, Szegeden belül pedig a villamospályát használnák. Hódmezővásárhelyen is kiépítenék a villamospályát a népkerti vasúti megálló és a nagyállomás között. A kivitelezésért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felel, a szerelvények beszerzéséért pedig a MÁV. A MÁV már kihirdette a nyertest, a szerelvényeket egy svájci cég, a Stadler spanyol leányvállalat szállíthatja – 16 milliárd forintért.

„Én akkor is jeleztem, hogy ezt sokallom, és most, hogy folyamatban van a pályaépítéssel kapcsolatos közbeszerzés, most is jelzem, hogy szerintem nem lehet azt szó nélkül hagyni, hogy 23,5 milliárdból így vagy úgy, de a végére 50 milliárd lesz” – jelentette ki Lázár János.

A beruházás ilyen áron már nem térülne meg, így kérdésessé vált az uniós támogatás.

„Úgy látom, hogy itt most a kormányzatban némi zavar támadt, és kétségtelen, hogy Lázár miniszter úrnak az idegessége megalapozott abból a szempontból, hogy vajon az előkészítés során, amikor egy európai uniós finanszírozású projektet készítettek elő, akkor milyen döntések születtek akár az ő minisztériumában, amelyek ehhez a helyzethez vezettek, hogy európai uniós forrásból láthatóan nem lesz finanszírozható ez a beruházás, vagy legalábbis nem teljes mértékben” – mondta Szeged városfejlesztési alpolgármestere, Nagy Sándor.

Hódmezővásárhely parlamenti képviselőjeként Lázár János tíz kérdésre vár választ a közlekedésért felelős Fejlesztési Minisztériumtól.

- Projektfejlesztési folyamatban van a hódmezővásárhelyi tram-train. Meg fogjuk válaszolni miniszter úrnak a kérdéseit. Nem a beruházás összege nőtt meg, hanem a beruházás műszaki tartalma. A két város közötti nagyvasúti pályaszakasz felújítására vonatkozó költségeket emeltük be a projektbe, ez drágította meg a beruházást. - Akkor ez azt jelenti, hogy nem volt teljesen szakszerű a hároméves előkészítés, nem láttak bizonyos dolgokat előre? - De láttak mindent előre, csak az egy másik projekt volt, és a kormány, amikor áttekintette most a vasúti fejlesztéseket, akkor egy olyan döntést hozott, hogy egy másik projektből kiemeli ezt a két város közötti nagyvasúti pályának a felújítását, erről van szó.

(Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár)

Lázár János azt állítja, hogy a szerelvények ára duplájára nőtt, amit a Stadler komolytalannak minősített. A járműgyártó szerint az ajánlatuk 16 százalékkal drágább a MÁV által becsült költségnél.