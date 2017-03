Megugraná a Momentum a parlamenti küszöböt

Gyengült a Fidesz, a Momentum Mozgalom pedig bejutna a parlamentbe – az Iránytű intézet legfrissebb felmérése alapján.

A kutatás szerint a kormánypárt egy hónap alatt 3 százalékot vesztett népszerűségéből. Az olimpiáról népszavazást kezdeményező fiatalok egy hónap alatt 4 százalékot erősödtek, a biztos pártválasztók 5 százaléka szavazna rájuk, ha most lennének a választások, így előzik az LMP-t, az Együttöt és a Párbeszédet is. A második legnépszerűbb párt – 23 százalékkal – továbbra is a Jobbik, a múlt havihoz képest 2 százalékot erősödtek. A szocialisták 10, a Demokratikus Koalíció pedig 5 százalékon áll.

hirdetés