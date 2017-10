Sanghaj, Erzsébetváros – nem történt bűncselekmény

Két, hét éve húzódó korrupciós nyomozást szüntettek meg - írja a Magyar Nemzet.

Hét év nyomozás után megszüntették a sanghaji világkiállítás kétes kifizetései miatt indult nyomozást - értesült a Magyar Nemzet. A magyar részvételre annak idején a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány 3,2 milliárdot költött. A pénzből egy kétszintes, 2000 négyzetméteres alapterületű pavilont kellett volna építeni, ám csak egy fele akkora, egyszintes épület készült el, és a gyanú szerint a kivitelezésre és üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást olyan cég nyerte, amelyik nem felelt meg a feltételeknek. A KEHI annak idején számos visszásságot is feltárt, volt hogy a 800-850 forintos izzókért 13 ezer forintot fizettek, tanácsadásra pedig 140 milliót szórtak el, ám a 2010-ben hivatali visszaélés gyanúja miatt megindult eljárás végén a rendőrök most arra jutottak, hogy nem történt bűncselekmény.

Kudarcba fulladt egy másik nagy port kavart ügy vizsgálata is, a Központi Nyomozó Főügyészség augusztus közepén megszüntette a nyomozást a VII. kerületi ingatlaneladásokkal kapcsolatban is - írja a Magyar Nemzet. Az ügyben 2010-ben a Fidesz akkori frakcióvezetője tett feljelentést. Vattamány Zsolt, aki azóta Erzsébetváros fideszes polgármestere, úgy látta, több százmilliós kár érte a kerületet három ingatlan, köztük az Almássy téri szabadidőközpont eladása, illetve apportálása miatt, és felmerülhet a sikkasztás gyanúja is. A Fővárosi Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomozott, ám mostanra kiderült, itt sem állapítható meg bűncselekmény. A hétéves nyomozás alatt egyébként gyanúsítotti kihallgatás sem volt.