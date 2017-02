Megszűnhet az a cég, amely nem tud előrántani pár milliót

Több ezer kft. szűnhet meg, ha elmulasztja a törzstőkeemelést.

A 3 éve hatályba lépett új Ptk. előírja, hogy a cégek létesítő okiratát idén március 15-ig összhangba kell hozni a kódex rendelkezéseivel, és ekkorra kell 500 ezerről 3 millió forintra emelni a törzstőkét is. Aki nem tudja megtenni, annak át kell alakítania a társaságot, ezt április 14-éig kérheti be a cégbíróságon. Ha egy vállalkozás nem teljesíti határidőre kötelezettségét, akár 10 milliós bírságra is számíthat, de meg is szüntethetik.

