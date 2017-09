Megszavazták a módosítást, a Jobbik szerint a Fidesz megrémült

12 évre emelkedik a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje – a Parlament egyhangúlag elfogadta a Büntetőtörvénykönyv módosítását.

A javaslatot a Jobbik nyújtotta be, Vágó Gábor volt LMP-s országgyűlési képviselő népszavazási kezdeményezésével azonos témában. Azután döntöttek így, hogy a Fidesz jelezte: feleslegesnek tartja az aláírásgyűjtést egy olyan témában, amelyet a parlamentben is támogatnának. Staudt Gábor, napirend előtti felszólalásában ugyanakkor kiemelte: ha a törvényjavaslat átmegy, akkor is az ügyészségen múlik, hogy milyen ügyben indul eljárás. A jobbikos képviselő emlékeztetett: a politikai elit a 90-es évek óta a teljes jelenlegi államadósság 3-4 szeresét lopta el, nemzetközi kimutatások szerint pedig Magyarország a világon a 12. helyen áll a kilopott vagyonok tekintetében.

„Lánczi András, a Századvég Alapítvány elnöke óta tudjuk, hogy amit mi korrupciónak nevezünk, az nem más, mint a Fidesz legfőbb politikája, tehát az eseményeket így kell megítélni, lehet, hogy néha minimális önkorlátozásra hajlandó a Fidesz–KDNP-s többség, de hát gondolhatják, hogy az ügyészség valószínűleg úgyse fog eljárni, és ez a 12 éves határidő is kikerülhető lesz, a bűnök pedig feledésbe merülnek” – mondta az ellenzéki politikus.

A jobbikos képviselőnek választ adó Völner Pál szerint pont a 12 éves elévülési idő az, ami miatt a kormány együttműködik velük. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ugyanakkor úgy véli, a Fidesz mindent megtesz a korrupciós ügyek feltárásáért, az előző parlamenti ciklusban a BTK-t is szigorították.

„Pontosan azért tudott egymásra találni az ellenzék részéről a Jobbik és a kormánypártok, mert egy politikai hecckampány részévé tettek egy gyakorlatilag marginális kérdést, ami a jogon belül nem egy bevett és általános szabályozás az unión belül. Nyilvánvaló, hogy Gulyás Gergely úr azért fejezte ki a készségét ennek az ügynek a nagyvonalú kezelésére, mert gyakorlatilag nem engedhetjük meg, hogy ilyen eszközökkel fedjék el vagy éppenséggel üresítsék ki a népszavazásnak az intézményét, ami sokkal komolyabb ügyekre jött létre” – reagált az államtitkár.