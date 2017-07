Megszállták a jegybankosok a doktori iskolát

Megszállták a jegybankosok és az MNB-alapítványok emberei a pécsi földtudományi doktori iskolát, amely éppen a jegybanki alapítványokon keresztül osztogat bőkezű ösztöndíjakat. Korábban a Magyar Nemzet fedezte fel, hogy itt doktorandusz a Fidesz kommunikációs vezetője, Hidvéghi Balázs és felesége, fejenkénti havi 300 ezer forintos ösztöndíjért, a 24.hu pedig most nagyjából másfél tucat MNB-st azonosított a hallgatók között. Az egyik baloldali párt fideszes kifizetőhelynek tartja a jegybanki alapítványokat.

2015 szeptemberében indítottak geopolitikai doktori iskolát a jegybanki alapítványok a Pécsi Tudományegyetemmel közösen. A képzés hároméves, a kiválasztott hallgatóknak havi 300 ezer forintos ösztöndíj jár az alapítványok jóvoltából.

„Mind a hat Pallas Athéné Alapítvány benne van a támogatásban, tehát nem csak a Geopolitikai. Ők maguk között megegyeznek az arányokban, ez nem tartozik ránk. Jelenlegi formájában a dolog úgy zajlik, hogy a hat alapítvány kiírt egy pályázatot teljesen nyilvánosan geopolitikai doktori programok támogatására” – mondta Dövényi Zoltán egyetemi tanár, a Földtudományok Doktori Iskola vezetője.

Dövényi Zoltán azt hangoztatta, hogy a doktoranduszokat a tudományos kutatómunkájuk alapján veszik fel, és az ösztöndíjasokat is szakmai alapon válogatják ki.

A pécsi doktori iskola hallgatója és ösztöndíjasa a Fidesz kommunikációs igazgatója a feleségével együtt. Hidvéghi Balázs 2015-ben kezdte tanulmányait, akkor még a Nemzeti Banknál dolgozott.

A 24.hu rajta kívül legalább másfél tucat olyan hallgatót azonosított, akik valamilyen módon kötődnek a jegybankhoz vagy annak alapítványaihoz. Magyarán: azoknál a közpénzből működő szervezeteknél dolgoznak, amelyektől – közvetve – ösztöndíjat kapnak.

„Bárki erre jelentkezhetett, köztük nyilván olyanok is, akik pont az MNB-ben dolgoztak vagy valamelyik alapítványnál. Ez nem kizáró ok. A lényeg az, hogy mindenkire egyaránt ugyanazok a feltételek vonatkoznak mind a felvételi esetében, mind a tanulmányok végzésekor és adott esetben az ösztöndíj kérelemnél is. Tehát itt az igazságosság a lényeg” – mondta Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója.

A doktoranduszok között van Palotai Dániel, a Nemzeti Bank egyik ügyvezetője, akinek a havi fizetése megközelíti az 5 millió forintot. A doktori iskola hallgatója Csizmadia Norbert is, aki több jegybanki alapítványban visel tisztséget. Azt nem tudni, hogy milliós fizetésük mellé felveszik-e a nettó 300 ezer forintos ösztöndíjat vagy sem.

A Nemzeti Bank írásban azt közölte, hogy az ösztöndíjakról nincsenek adatai. Azt a jegybank megerősítette, hogy legalább 12 munkavállalója a doktori iskola hallgatója. Az Együtt fideszes kifizetőhelynek tartja a jegybanki alapítványokat.

„Különösen felháborító, hogy itt olyan vezetőkről van szó, akik maguk egyébként a jegybanki munkájukért havi 5-6 millió forintnyi illetményt, illetve jövedelmet visznek haza. Őnekik ösztöndíjra nincs szükségük. Azoknak a magyar kutatóknak volna szükségük ösztöndíjra, akik 150-170 ezer forintos kezdő fizetésekkel kell hogy elhelyezkedjenek” – így Szigetvári Viktor választmányi elnök.

Az alapítványok nyilvántartják az ösztöndíjasokat, de a neveket egy bírósági döntés szerint jogszerűen titkolhatják el a nyilvánosság elől.