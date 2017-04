Megsínyli az ország a késői telet

Országszerte összesen több mint négyszáz helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a rendkívüli téli időjárás miatt. Az országos katasztrófavédelem szóvivője a Hír TV-nek azt mondta: főként karambolozó vagy árokba csúszott autókat kellett menteni, de sok estben kidőlt, letört és villanyvezetékre zuhant fák miatt riasztották a tűzoltókat.

Nyolc megye kilencven településén jelenleg nincs áram, ami tizennyolcezer fogyasztót érint, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. Hajdu Márton közölte: továbbra is vannak nehezen járható, illetve lezárt útszakaszok az országban, ezeknek a száma folyamatosan csökken, azonban például az Északi-középhegységben továbbra is vannak nehezen megközelíthető települések, ezek olyan települések, amelyeket csak a készenléti szervek speciális gépjárművekkel tudtak elérni, illetve így tudják biztosítani az ellátást, legyen szó akár gyógyszerről, akár élelmiszerről.

Ma is folytatódik a tavaszi tél: riasztást adtak ki hófúvás és viharos szél miatt. A Dunántúl nyugati részén 90-100 kilométer/óra közötti lökések is előfordulhatnak, ami a Bakonyban nagyobb területen okozhat hófúvást. Vas, Zala és Veszprém megyében hótorlaszokat is emelhet a viharos szél.