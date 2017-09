Mégsem Portik volt a felbujtó?

Nem Portik Tamás adott megbízást Jozef Rohácnak, hogy pokolgépet robbantson az Aranykéz utcában 1998. július 2-án – jelentette ki Portik Tamás ügyvédje, Szikinger István a Riasztás stábjának. Az ügyvéd azt mondta: a fekete sereg vezetője azt állítja, ő tudja, hogy ki volt az igazi felbujtó. Portik Tamást az ügyben tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélték.

Az Aranykéz utcai robbantás a kilencvenes évek maffiaháborújának egyik legnagyobb leszámolása volt. A hatalmas robbantásban négyen meghaltak, és több mint húsz ember megsebesült. Az ügy végére közel húsz év után, idén májusban került pont. A bíróság jogerősen is kimondta: a szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác robbantott, a megbízást pedig Portik Tamás adta. A célpont Boros Tamás vállalkozó volt, aki korábban részt vett az olajmaffiában, és akkoriban már rendőrség besúgója volt.

– Adott egy beadványt az ügyészségre. Pontosan mi a tartalma, mi az alapja, és miért szeretnének perújrafelvételt?

– A beadványomnak az a lényege, hogy Jozef Rohác , aki az ítélet szerint elkövette az Aranykéz utcai robbantásos merényletet, egy rabtársának nyilatkozott arról, hogy nem Portik volt a felbujtó. Márpedig Portik Tamást mint felbujtót ítélték el ezért a cselekményért tizenhárom év fegyházra.

Az ügyvéd a börtönben találkozott a férfivel, aki elmondta: ő tudja, ki áll a húsz évvel ezelőtti leszámolás hátterében.

„Az az ember, akinek elmondta, mondhatom a nevét is, Magyar Róbertről van szó, egy másik üggyel kapcsolatban konzultált velem, és akkor erről beszámolt. Találkoztunk ügyvédi beszélő keretében, és elmondta ezt. Természetesen én megkérdeztem tőle, hogy erre hivatkozhatok-e, és ő azt mondta, hogy igen” – közölte Szikinger István ügyvéd.

Magyar Róbertet és huszonkilenc társát emberölés előkészülete, emberölés kísérlete és zsarolás miatt tényleges életfogytig tartó börtönre ítélték. Az ítélet szerint prostitúciós hálózatot működtetett, védelmi pénzeket szedett, tartozásokat hajtott be, és ő irányította a Fekete Sereg nevű bűnbandát. Magyar és Rohác a szegedi Csillagbörtönben raboskodtak együtt. A szlovák férfi ott állította rabtársának, hogy az Aranykéz utcai robbantás felbujtója tulajdonképpen nem is Portik Tamás volt.

„Valószínűleg Magyar Róbert sem ismeri teljes részletességében az ügyet, de azt elmondta, hogy erre a cselekményre nem Portik Tamás adta a megbízást, hanem egy másik személy, akit meg is nevezett, de én nem tudom megnevezni. És nem is szeretném, mert ez nem az én tisztem” – folytatta Szikinger.

A Riasztás úgy tudja, Magyar Róbert egy olyan ismert embert nevezett meg a robbantás felbujtójaként, akinek a neve már korábban is felmerült az ügyben. Egyszer be is idézték a bíróságra, de végül nem hallgatták meg.

„Valaki azt mondja, hogy nem Portik Tamás volt. Úgy gondolom, hogy ez eléggé lényeges bizonyíték a tekintetben, hogy most el lehet ítélni vagy nem. Főleg akkor, ha meg is nevezi az embert” – mondta Szikinger István.

Kerestük az ügyészséget is, ahol megerősítették, hogy érkezett perújítási indítvány a Portik-ügyben. Azt ígérték, tizenöt napon belül eldöntik, hogy folytatódik-e a kilencvenes évek maffiaháborúja – a tárgyalóteremben.