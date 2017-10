Mégsem lesz közös ellenzéki tüntetés október 23-án- jelentették be Gulyás Mártonék péntekeken a blogjukon.

„Voltam már jobb hangulatban - leszek is még. Ettől még megyünk tovább, gondoljon bárki-bármit, illetve legyen bárki-bármilyen cinikus is. Az együttműködést összehoztuk már egyszer a választási rendszer kapcsán, össze fogjuk azt hozni még a későbbiekben is, mert ennek az országnak közössé kell válnia, hajrá!” – jelent meg Gulyás Mártonék blogján pénteken délután.

Ezek voltak a tervek

Az arányos választási rendszerről szóló törvényjavaslatot aláíró nyolc ellenzéki párt tart közös demonstrációt a Kossuth téren. Egyenesen című műsorunkban egy nappal ezelőtt még erről beszélt Gulyás Márton, a javaslatot előkészítő Közös Ország Mozgalom alapítója.

Az LMP ugyan ebben a műsorunkban ezt követően jelezte, hogy biztosan nem lesznek ott.

A Közös Ország Mozgalom célja, hogy a parlament október 23-ig szavazzon a választási rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslatról, ellenkező esetben polgári engedetlenségi akciókat indítanak.

