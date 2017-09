Megosztó a menekültek üdültetése

Magyarországon legálisan tartózkodó menekülteket üdültetne egy vállalkozó a Tolna megyei Őcsényben. A hír megosztotta a helyieket, a térség jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje azt mondja, minden törvényes eszközzel megpróbálja ezt megakadályozni.

Fenyvesi Zoltán hat éve működtet vendégházát a Szekszárd melletti Őcsényben. Nincs túl nagy a forgalma, többször előfordult, hogy hátrányos helyzetű családokat üdültetett ingyen a kilenc férőhelyes épületben. Felajánlotta a házat a Migration Aidnek is, a szervezet képviselői pedig már meg is nézték a panziót. Fenyvesi azt szeretné, ha kisgyermekes menekültek jönnének meghívására, nekik kisbuszával a környék nevezetességeit is megmutatná.

hirdetés

„Megtudtam, hogy vannak legálisan itt tartózkodó menekültek, akik elég nehéz körülmények között érkeztek ide, sokat szenvedtek. Legyen egy kis derű is az életükben, és legyen egy olyan élményük Magyarországról, ahol segítettek nekik, ahol emberségesen bántak velük” – fogalmazott a vendégház tulajdonosa.

Az üdültetés miatt tiltakozik a Jobbik. A párt térségi országgyűlési képviselőjelöltje azt mondja, meg akarják akadályozni a látogatást. Ebben a Jobbik országos vezetése is támogatja.

„Addig, amíg nagyon sok magyar embernek, több millió magyar emberről beszélünk, nincs lehetősége arra, hogy nyáron elmenjen üdülni, addig mi természetesen elsősorban a magyarok üdültetését szeretnénk megoldani, és nagyon is ellene vagyunk annak, hogy mondjuk a harmadik világból hozzanak ide különböző úgynevezett migránsokat és aztán itt végezzék az üdültetésüket” – jelentette ki Volner János Jobbik-alelnök.

hirdetés

Az üdültetés híre megosztotta az őcsényieket, emiatt rövidesen falugyűlést fognak tartani. Magyarországon jelenleg mintegy 300 engedéllyel rendelkező menekültet tartanak nyilván.