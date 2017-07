Megkezdődött a vizes vb, több tízezren a megnyitón

A szinkronúszással és a toronyugrással megkezdődött a vizes világbajnokság. A július végéig tartó vb-n 200 ország 2400 sportolója méretteti meg magát. A megnyitó ünnepséget több tízezren tekintették meg a helyszínen.

Egyelőre félkész állapotban van a vizes világbajnokság leglátványosabbnak szánt helyszíne, a Batthyány téri ugrótorony és környéke. Az óvatos becslések szerint is jócskán túlárazott felépítmény átadása állítólag a két hete rendezett Red Bull Air Race miatt késik és azért, mert a nyári szünet kezdetéig nem akarták lezárni az alsó rakpartot, enélkül viszont képtelenség lett volna építkezni. A szervezők ugyanakkor úgy látják, bár a világbajnokság hivatalosan pénteken kezdődik, az ugróedzések kezdetéig még van idő befejezni a helyszínt. A több mint 3 milliárdból épült ideiglenes tornyot így alig egy hétig használják majd.

„Ugye gyakorlatilag a torony már készen van, ami ott hiányzik, az a médiafalu felépítése, ahová a média munkatársai bemehetnek. Az öltözők, kiszolgálólétesítmények, ezek konténerek lesznek, illetve a lelátó nem áll még, és hát mondjuk úgy, a díszcsomagolás hiányzik még, hiszen az ugrótorony nem ilyen színben fogja várni a versenyzőket, hanem ugyanolyan kékben, mint minden más versenyhelyszínünk” – mondta Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője.

Az úszóversenyeknek otthont adó Duna Arénát eredetileg 8 milliárdra tervezték, de végül 50 milliárdba került. Ráadásul egy kecses, fenntartható építménnyel nyerte el a rendezést Magyarország, az áttervezések után viszont egy betonkocka lett az uszodából. Muszbek Mihály sportközgazdász a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a sportesemény teljes költségét jócskán alábecsülték.

„Az, hogy ennyi volt és ennyi lett, az arra hasonlít, amikor az olimpia kapcsán 770 milliárd forinttal a sportlétesítmények beruházást a parlamenttel megszavaztatták, de minden szakértő tudta, hogy egy magyarországi olimpia nagyjából 6, 6 és fél ezer milliárdba forint kerülne, tehát az egytized nagyságrend itt is, ott is szerepelt” – vélekedett a szakértő.

Az uszodák felújításával, a jogdíjakkal és az infrastrukturális fejlesztésekkel összesen 150 milliárd forinton áll a vizes vb egyenlege. Kérdés, hogy mindez megtérül-e. A reptér szóvivője szerint pontos számokat nehéz mondani, de a Budapestre látogatók száma érezhetően nőtt.

„Most már elérjük a 80 ezres napi utasszámot, tehát mindenképpen csúcsok dőlnek, amúgy is rendkívül intenzíven nő a forgalom, hiszen két számjegyű forgalomnövekedést regisztráltunk az idei évben is. Azonban azt megkülönböztetni, hogy ki az, aki a vizes vb miatt és ki az, aki csak kikapcsolódni jön Magyarországra, jelen pillanatban nagyon nehéz” – mondta Hardy Mihály.

A vizes vb-re felújították a BVSC-uszodát, a Komjádi uszodát és a Hajós Alfréd sportuszodát is, de jelentős fejlesztéseken esett át a Margitsziget is.

Útzár, légtérzár

A fővárosban 5 kilométernyi utat zárnak le, illetve teljes légtérzárat rendelnek el az este 9 órakor kezdődő nyitóünnepség miatt. A Lánchidat a gyalogosok sem használhatják, a nézőket az Erzsébet hídra várják a szervezők. A rendőrség autó helyett a tömegközlekedés használatát javasolja.

„2400 sportoló, 1600 kísérő jött több mint 200 országból, és ez a több mint 200 ország, ez rekord, mert kétszáz fölötti ország még soha nem vett részt vizes világbajnokságon. Ugye, már beszéltem ma a nyitóünnepségről, este kilenc órakor kerül rá sor, az InterContinental szálloda előtti Duna-szakaszon, a pesti oldalon. Természetesen, és ez nagyon fontos, a nyitóünnepség és a záróünnepség is ingyenes. A nyitóünnepségből ráadásul kettő is lesz, hiszen a világbajnokságnak is két helyszíne van: Budapest és Balatonfüred. Így Balatonfüreden 15-én délelőtt lesz egy nyitóünnepség, az is természetesen ingyenesen látogatható” – nyilatkozta Borsa Miklós.

