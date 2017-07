Megkezdődött a vizes vb, nyitóünnepség majd este

Már zajlanak a versenyek a budapesti vizes világbajnokságon, este megnyitó.

A szinkronúszással és a toronyugrással megkezdődött a vizes világbajnokság. A július végéig tartó vb-n 200 ország 2400 sportolója méretteti meg magát. Ugyan a versenyek már zajlanak, a megnyitó ünnepség csak este lesz. A fővárosban 5 kilométernyi utat zárnak le, illetve teljes légtérzárat rendelnek el az este 9 órakor kezdődő rendezvény miatt. A Lánchidat a gyalogosok sem használhatják, a nézőket az Erzsébet hídra várják a szervezők. A rendőrség autó helyett a tömegközlekedés használatát javasolja.

„2400 sportoló, 1600 kísérő jött több mint 200 országból, és ez a több mint 200 ország, ez rekord, mert kétszáz fölötti ország még soha nem vett részt vizes világbajnokságon. Ugye már beszéltem ma a nyitóünnepségről, este kilenc órakor kerül rá sor, az InterContinental szálloda előtti Duna-szakaszon, a pesti oldalon. Természetesen, és ez nagyon fontos, a nyitóünnepség és a záróünnepség is ingyenes. A nyitóünnepségől ráadásul kettő is lesz, hiszen a világbajnokságnak is két helyszíne van: Budapest és Balatonfüred. Így Balatonfüreden 15-én délelőtt lesz egy nyitóünnepség, az is természetesen ingyenesen látogatható” – nyilatkozta Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője.