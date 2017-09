Mégiscsak összefogott valakivel az LMP

Az együttműködésen túl programjukat is közösen írja az LMP és a tavasszal megalakult Új Kezdet párt.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje a Hír TV reggeli műsorában azt mondta: azért Gémesi György pártjával fogtak össze, mert a két párt nagyon hasonló értékrendet vall és az irányváltásban is egyetértenek.

hirdetés

Szél Bernadett azt mondta: a szövetségről az LMP szeptember végi kongresszusán fognak szavazni.

„Logikus az, hogy ha szövetségben vagyunk, akkor a programunk is olyan, ami harmonizálva van. Ez zajlik most, és hozzáteszem, hogy azért az alapvető strukturális problémáinknak a megoldása, az benne lesz ebben a programban. Tehát nem spoilerezek talán nagyon, ha elmondom, hogy kiváló oktatásra van szükség, működő egészségügyre, olyan bérrendszerre, amely bérrendezést hajt végre, és mondjuk, nem elvesz a közszférának az amúgy is nagyon alacsony béreiből, amit, ugye, most láthattunk. És az egésznek az alapja az, amivel Hadházy Ákossal nagyon sokat beszéltem, ez a korrupciós gépezetnek a megállítása, mert szétfolyik a magyar adófizetők pénze pillanatnyilag” – mondta Szél Bernadett.

Tekintse meg a teljes interjút!

hirdetés