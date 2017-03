Megint nagyon jól jártak a kormányközeli cégek

Másfél milliárd forintos közbeszerzési pályázaton nyertek kormányközeli tanácsadócégek.

Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a SBGK ügyvédi iroda és az Ész-Ker Kft. is a befutók között van. Az Átlátszó írt arról korábban, hogy az SBGK Ügyvédi Irodában az egykori Fidesz-alapító, Bajkai István elnökségi tag. Az Ész-Ker Kft. többségi tulajdonosán, Kárpáti Péter Györgyön keresztül kapcsolatba hozható Garancsi Istvánnal és Tiborcz Istvánnal is. A cégek egyébként tavaly is nyertek közbeszerzési pályázaton, tavaly ötmilliárdért adtak tanácsot egy építőipari gigatenderhez.

