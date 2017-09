Megint gyűjt a Momentum, besegítenek Vágónak

A Momentum Mozgalom is csatlakozott Vágó Gábor korrupcióellenes népszavazási kezdeményezéséhez, a párt kétszázezer aláírást szeretne összegyűjteni.

A párt elnöke szerint nem elég módosítani és szigorítani a büntető törvénykönyvet, a legfőbb ügyészt is vissza kell hívni pozíciójából, emiatt egy új népszavazási kérdést adtak be. Fekete-Győr András hozzátette, pártja antikorrupciós törvénytervezetet nyújt be megfontolásra a parlamenti frakciók vezetőinek.

„A vizsgálóbizottságok megerősítése, parlamenti vizsgálóbizottság előtt, aki hazudik, az ugyanúgy hamis tanúzást követ el a büntető törvénykönyv tényállása szerint. A második a vagyonnyilatkozatokra vonatkozik, amelyik politikus a vagyonnyilatkozatában valótlan tényt állít, az innentől kezdve bűncselekményt követ el, és hivatalból eljárást kell indítani. A harmadik pedig a propagandamédia elleni fellépésről van szó, mégpedig állami támogatási moratóriumot fogunk meghirdetni kormányon, ami azt jelenti, hogy elzárjuk a pénzcsapokat a propagandamédia termékei elől, és ezzel már az első nap sok százmillió forintot fogunk megspórolni a magyar adófizetőknek” – mondta Fekete-Győr.