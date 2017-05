Megint bedőlt egy ülés a Fidesz miatt

A fideszes képviselők hiányzása miatt rekesztette be a parlament költségvetési bizottságának ülését a testület szocialista elnöke.

Mesterházy Attila azt mondta, már a napirendi pont megtárgyalása előtt szavazat-egyenlőség alakult ki, mivel több Fidesz-tag se ment el az ülésre. A bizottságban az új képviselő-irodaházról és Kövér László házelnök új rezidenciájáról is szó lett volna. A testület független tagja, Demeter Márta pedig ismét kezdeményezte, hogy a letelepedési kötvények ügyében hallgassák meg az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét. A Fidesz ezt korábban is elutasította, most viszont a rendes napirendi pontok megtárgyalására sem tudták biztosítani az egyszerű többséget.

„Ez egy fontos kérdés, hogy a Képviselői Irodaház, amit a Fidesz eldöntött, hogy egy új Képviselő Irodaház lesz, vagy éppen a házelnök úrnak az új rezidenciája, hogy ez milyen költségek mentén, milyen üzemezéssel, mekkora terhet jelent az adófizető polgároknak. Ez egy fontos kérdés, tehát egészen biztosan a következő bizottsági ülésen meghallgatjuk őket, és jó volna, hogyha az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét is meg tudnánk a letelepedési kötvény okán hallgatni. Van némi remény, hogy ez megtörténik, de gondolom a következő ülésre a Fidesz jobban fel fog készülni, idehívja a képviselőit és akkor egészen biztosan a többségükkel élni és visszaélni is fognak” – nyilatkozta Mesterházy.