Megint ajtóhibás a 3-as metró

Most vélhetően nem egy fakocka okozta a meghibásodást.

Megint ajtóhiba miatt állt meg egy felújított orosz metró a 3-as vonalon. A 24.hu úgy tudja: most a Pöttyös utcánál kellett kiszállítani az utasokat. Szerdán is elromlott egy ajtó, az utasoknak akkor is el kellett hagyniuk a szerelvényt. Ma egyébként leváltották a budapesti orosz metrók felújításának vezetőjét a Metrovagonmasnál.

A 3-as metró egyik felújított szerelvényét a múlt héten azért kellett kivonni a forgalomból, mert nem csukódott be az ajtaja. Később kiderült, azért, mert valaki szándékosan betett egy fakockát az ajtósínbe. Tarlós István főpolgármester szabotázsra gyanakszik. A BRFK közérdekű üzem megzavarásának gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.