Meghekkelték Orbán Viktor interjúját

A kormányközeli megyei lapok közül éppen a Pannon Lapok Fejér Megyei Hírlapjánál sikeredett botrányosra az év végi miniszterelnöki interjú.

A karácsonyi számban ugyanis több megjegyzést is hozzáköltöttek Orbán Viktor kormányfő mondataihoz, egyebek között azt, hogy a kórházi hullák száma emelkedett, és azt is hozzáírták a cikkhez, hogy a korrupciós vádat mint politikai lejárató eszközt a kormány is használja. A Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Mediaworks lapszerkesztősége közleményben kért elnézést a négy ponton meghamisított interjúért, és azt írták, megteszik a szükséges jogi lépéseket.

