Meghamisított Orbán-interjú: három év börtön is lehet belőle

Példátlan és súlyos etikai vétségről van szó – így kommentálta a miniszterelnöki interjú meghamisítását az újságíró-szövetség ügyvezetője, Tóth Károly. Hozzátette: emiatt nem szabad belenyúlni a lapkészítés folyamatába, mert az a cenzúra lehetőségét is felvetheti. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint a történteknek polgári jogi és büntetőjogi következménye is lehet. A Pannon Lapok Társaságához tartozó Fejér Megyei Hírlap karácsonyi számában több helyen is hozzáírtak Orbán Viktor mondataihoz.