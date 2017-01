Meggyilkolt magyar: a külügy rajta tartja a szemét az ügyön

Figyeli és ellenőrzi a külügyi tárca a Fülöp-szigeteken meggyilkolt magyar férfi ügyében indult eljárást.

Az évek óta az ázsiai országban élő étterem-tulajdonost azért lőtte fejbe a szomszédja az év utolsó éjszakáján, mert szóvá tette, hogy petárdázik.

„Szilveszter éjszaka a szomszédok között petárdázás miatt alakult ki vita. Sajnos az áldozat egy magyar állampolgárságú férfi. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, és több lőfegyvert lefoglalt tőle – feltehetően a gyilkos fegyvert is. A gyanúsított a helyszínen beismerő vallomást tett. A kihallgatását ma szerették volna megtartani a rendőrök, azonban a gyanúsított csak az ügyvédje jelenlétében hajlandó beszélni, és az ügyvédet ma valamilyen oknál fogva nem érték el, ezért a kihallgatást el kellett halasztani. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy hivatalosan, jegyzőkönyvbe még nem vallotta be azt, amit tett” – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője.

