Megdobálták a Terror Házát – rendőri intézkedés volt

A bíróság bűnösnek mondta ki Gulyás Mártont és Varga Gergelyt társtettesként elkövetett garázdaság és rongálás bűntettében. Az ítélet miatt szerveződött tüntetés a Kossuth tér 4. szám alatt, a demonstrálók ezt követően átmentek az Oktogonra a Nádor utcán át. Elhangzottak beszédek, majd a Terror Háza elé vonultak, ahol egy férfi megdobálta vízfestékes palackkal az épületet, vele szemben a rendőrök intézkedtek.

Elhalkult a demonstráció, egy 50-70 emberből álló tömeg továbbment a Terror Házától, ahol jelenleg néhány tízen vannak – 00.11

Egyébként nyugalom van, a tüntetők álldogálnak az Andrássy-n – 00.06

Nem történt előállítás, a rendőrség büntetőfeljelentést tesz a férfi ellen, aki vízfestékkel dobálta meg az épületet – 00.04

Vízibombákkal dobálnak, közben igazoltatnak rendőrök – 00.00

Azt mondja a férfi, hogy le lehet mosni a festéket a múzeum faláról, így az nem rongálódik meg. „Próbáltam narancs-színt kikeverni” – teszi hozzá – 23.58

Megdobálták a Terror Házát – rendőri intézkedés – 23.55

Elindultak, a Terror Háza a következő megálló, zúg a „bajszos s.ar!” – 23.52

A Terror Háza elé akarnak vonulni a demonstrálók, de szóba jött a Deák tér is – 23.46

Visszatért a férfi, aki előbb beszólt, azt kérdezi, hogy ki kíváncsi rátok? – 23.43

Egy férfi odament a tüntetőkhöz, szidalmazza őket, és azt mondja, hogy fa..kalapok, mert lezárják a várost és elállják az utat az utat – 23.41

Egy felszólaló azt mondja, ő Gulyás Mártonért és Varga Gergelyért van ott, és a gyerekeiért – 23.40

A résztvevők egy fórumot akarnak létrehozni, ahol mindent meglehet beszélni. Szerintük ez az oktogoni performance már kicsit „unalmas” – 23.38

„Az lenne a legjobb, ha egy helyen, minél több ember összejönne, velünk legyen, és akkor leszünk erősek” – mondja az egyik szónok – 23.28

Egy hajléktalan is szót kapott, 58 éves és a tüntetőkkel van. „Együtt vagyunk” – hangzik a válasz – 23.23

Ma a politikusi elit a népből él és nem a népért, ezt kell megváltoztatni, hangzik egy beszédben – 23.22



A téren most pár százan lehetnek. Vannak felszólalók is. Egyikük azt mondta, hogy szeretné megismételni azt a cselekményt, amit Gulyás Márton elkövetett, de egyedül. A tömegben elhangzik, hogy most kivárnak, amíg odaérnek azok, akik tegnap elfoglalták az Oktogont – 23.16

Előzmények

A bíróság bűnösnek mondta ki Gulyás Mártont és Varga Gergelyt társtettesként elkövetett garázdaság és rongálás bűntettében. Előbbinek már volt egy próbára bocsájtása, így őt 300 óra fizikai munkakörben végzendő közérdekű munkára ítélték, Varga csak 200 órát kapott. Amennyiben ezt nem teljesítik, büntetésük fogházbüntetésre változik, a bíróság 12-12 órát beszámított az előzetes fogva tartásban töltött időért cserébe. Emellett Gulyáséknak 30 ezer forintnyi költséget kell megfizetniük. Bővebben>>>