Megcibálták a képviselőnőt a fürdőben

Vizsgálatot indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség a szentgotthárdi fürdőben. A nyomozást egy alkalmazott feljelentése előzte meg, aki sorozatos bűncselekményeket és visszaéléseket tapasztalt a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő létesítményben. A részletekről a Jobbik képviselői számoltak be a sajtónak.

A szentgotthárdi fürdő egyik alkalmazottja fordult a város egyik képviselőjéhez, mert arra gyanakodott, hogy a munkahelyén többmilliós sikkasztás és csalás folyik. Azért kereste fel Szalainé Kis Edinát, mert bizonyítékait előzőleg hiába mutatta meg a fürdő ügyvezetőjének. A képviselő a város jegyzőjével közösen döntött arról, hogy feljelentést tesznek.

„Ezután Szalainé Kiss Edina független városi képviselő volt, aki bejött ebbe a fürdőbe, hogy a folyamatban lévő karbantartási munkákat ellenőrizze. Ekkor történt az inzultus a feljelentés szerint. Van egy két sajtóértesülés, ami túlzó, tehát verés, ilyesmi nem történt. Mindössze megrángatták a képviselő asszonyt, illetve a ruháját is eltépték. Látlelet, illetve feljelentés is történt ebben az ügyben” – közölte Lábodi Gábor jobbikos önkormányzati képviselő.



A Jobbik Vas megyei országgyűlési képviselője úgy véli, hogy a szentgotthárdihoz hasonló korrupciós ügyek mára az egész országot behálózták. „Legutóbb az uniós ügyekkel foglalkozó bizottság alelnökeként, Lázár János miniszteri meghallgatásán azt kértem, hogy Mészáros Lőrincet is hívjuk meg erre az ülésre, hiszen ő első kézből tudna információkat adni a pályázatokkal összefüggésben. Persze az volt a válasz, hogy nem tartozik szorosan a napirendhez, de én azt gondolom, hogy igenis odatartozik” – nyilatkozta Bana Tibor országgyűlési képviselő.

A Nyugat.hu-nak Szentgotthárd jegyzője megerősítette a feljelentést tényét, a fürdő ügyvezetője nem nyilatkozott az ügyben.