Még több sztrájkra készül a Tesco

Keményebb eszközökhöz nyúl a tescós dolgozókat képviselő szakszervezet, miután nem kapta meg a cégtől határidőre a valós állapotot tükröző bolti létszámadatokat.

Októberre és novemberre újabb lehetséges sztrájk-időpontokat tűztek ki, az akciókat pedig rafináltabb forgatókönyv szerint készítik elő.

„A követeléseinket továbbra is fenntartjuk. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben a munkavállalók támogatják a további megmozdulásokat, abban az esetben további sztrájk vagy sztrájkok várhatók. Sokkal komolyabban meg fogjuk szervezni, figyelembe véve azt is, hogy a diákmunkásokkal pótolták az áruházakban az embereket, és így voltak a nyitva tartások, ezekre a dolgokra is oda fogunk figyelni, hogy még hatékonyabb és még nyilvánvalóbb legyen a munkáltató számára, hogy itt a munkavállalók gyakorlatilag elégedetlenek, és hogy komoly változást szeretnének a vállalat részéről” – közölte a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, Bubenkó Csaba.