Még több magyar katonát küldene Irakba Szijjártó

Százötvenről kétszázra növelné a kormány a magyar katonák számát Irakban - ezt Szijjártó Péter jelentette be a Washingtonban megrendezett terrorellenes nemzetközi konferencián.

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a magyar kontingens 2019 végéig maradna az országban, hogy segítse az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harcot. A döntéshez kétharmados parlamenti támogatás szükséges, a tárcavezető azt mondta, bízik abban, hogy megszavazzák a javaslatot.

„Jól látszik, hogy ha globális koalíció most megnöveli az erőfeszítéseit, akkor a végső csapást be lehet vinni az Iszlám Államnak. Ez Magyarország számára azért fontos, mert az Iszlám Állam brutális terrorcselekedetei és terrorista propagandája nagyon komoly biztonsági fenyegetés jelent Európa, és azon belül Magyarország számára. Ráadásul az Iszlám Állam terrorcselekményei nagymértékben kiváltói az Európát sújtó migrációs bevándorlási hullámnak, arról nem is beszélve, hogy az Iszlám Állam a keresztény közösségek megsemmisítésére törekszik” – nyilatkozta Szijjártó Péter.