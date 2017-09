Még ötmilliárd a Fidesz kampányára

Decemberig további 5 milliárd forintot is költhetnek tájékoztató kampányra a kormánypártok – tudta meg a Hír TV. Ilyen tájékoztatásnak számított például a Magyarország erősödik médiakampány is. Eközben indulhat az újabb nemzeti konzultáció, amelynek témája a Soros-terv lesz, de ennek költségeiről még semmit sem tudni.

Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. A bürokrácia nyelvén így hívják a kormánypropagandát, amely a negyedik fejezetnél tart már. A két szerződést július elején írta alá a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a kiválasztott reklámügynökségekkel. A kormány több mint 5,6 milliárd forintot költhet önmaga népszerűsítésére december elejéig. Az összegbe a tartalékkeret elköltését előre beleszámolták.

A Kabinetirodától kikért dokumentumokból nem derül ki, hogy mi lesz a kampány témája. Annyit megtudtunk, hogy augusztus végéig teljesítési igazolást nem állított ki a minisztérium. Magyarán a kampány nem kezdődött el, így párhuzamosan futhat majd az újabb nemzeti konzultációval.Halász János arról beszélt, a kormányt kell megkérdezni az összegekről, „és válaszolni is fog a kormány, mint ahogy a korábbi esetben is megtette, egyébként pedig, hogy mi lesz még a választásokig, azt eldöntik majd az események” – mondta a Fidesz frakció szóvivője.A kormánypártok a napokban tartott évadnyitó frakcióülésükön úgy döntöttek, hogy a nemzeti konzultáció folytatására kérik a kormányt. Marad az örökzöld téma – Soros Györggyel és a bevándorlással.„A kormány folytatja le a nemzeti konzultációt. Az, hogy valakinek az elnevezés tetszik vagy sem, természetesen mindenkinek a politikai véleményére van bízva, az biztos, hogy a Fidesz ebben legfeljebb úgy vesz részt, hogy mindenkit biztatunk arra, töltse ki a nemzeti konzultációs íveket, de ezen túlmenően a lebonyolításhoz semmi közünk nincs” – mondta a Fidesz leendő frakcióvezetője.A legutóbbi nemzeti konzultációról Gulyás Gergely azt nyilatkozta korábban, hogy az legfeljebb a nevében volt nemzeti konzultáció, valójában a kormány melletti kiállást szolgálta. Az MSZP elnöke szerint a Fidesz a szimpatizánsainak erejét méri fel a választások előtt.„Most már tényleg szeretnénk, hogyha láthatnánk is ezt a Soros-tervet, ha már ilyen konzultáció van róla. De álláspontunk teljesen egyértelmű: ez egy újabb paraván, amit a valóságos problémák elé húznak, Magyarországon romokban az egészségügy, szétverték az oktatást, a korrupció, amiről itt ma beszéltünk és közben pedig jól láthatóan a Fidesz nem csinál mást, mint választási adatbázisait frissíti. A konzultáció nem szól másról” – jelentette ki Molnár Gyula.A legutóbbi nemzeti konzultáció költségét egymilliárd forintnál kevesebbre becsülték, majd menet közben az összeget a kormány megtoldotta másfél milliárddal.