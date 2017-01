Még össze is jöhet a népszavazás

Sikeres lehet az olimpiaellenes aláírásgyűjtés – legalábbis a budapesti népszavazást kezdeményező Momentum Mozgalom vezetője ebben bízik. Az egy hét alatt összegyűlt szignók számáról a hétvégén közölnek összesítést – az aláírások nagyjából ötödét a gyűjtéshez csatlakozott ellenzéki pártok szedték össze.

Újpalotán gyűjtöttek ma aláírásokat az LMP-sek az olimpiai népszavazáshoz.

hirdetés

„Sokkal fontosabb dolgokra kellene költeni a pénzt. A kórházakra, a gyerekek oktatására és sok egyéb dologra, mint az olimpiára” – véli Gazsó Lászlóné.

A zöldpárt kerületi politikusa azt mondja, helyben el tudná költeni az olimpiára szánt milliárdokat. Az LMP azután hirdetett sajtótájékoztatót, hogy több ellenzéki politikus korábbi ígéretével ellentétben végül az olimpia mellett szavazott a Fővárosi Közgyűlésben.

„Mi egy szomorú kerület vagyunk, hiszen a polgármesterünk, aki állítása szerint tévedésből megszavazta az olimpia támogatását, csalódást okozott az itteni embereknek. Ez egy szegény kerület, ami elmondható Budapest külső kerületeinek a nagy részéről. Úgy érezzük, hogy lenne itt helye bőven adómilliárd forintoknak. Ki kell emelnem az M3-as zajvédő falat, amely húsz éve nem épült meg, kiemelhetem az erdőkerülő utat, ahol a buszok elakadnak, olyan a fővárosi út minősége” – mondta Szilvágyi László, az LMP XV. kerületi képviselője.

Az ellenzéki pártok mindegyike attól tart: a sportesemény megrendezéséből egyedül a Fidesz profitál. Arra a kérdésre, hogy miért álltak mégis az ügy mellé a kerületi polgármestereik, kitérő választ adott az MSZP politikusa.

„Valaki megszavazta, valaki tartózkodott. Egy évvel ezelőtt Budapest főváros vezetői, polgármesterei támogatták az olimpiát, egy feltétellel: legyen átlátható. Azóta viszont egy év eltelt, és sajnos már a rajtvonalnál is ellopták a pályázati pénzeket. Azt látjuk, hogy nemhogy csökkenne a kockázata annak, hogy lopjon a Fidesz az olimpiából, és becsapja a jó szándékú embereket, azokat is, akik egyébként szeretnének olimpiát, hanem leginkább ez vált a fő céllá” – nyilatkozta Kunhalmi Ágnes.

Az aláírásgyűjtést elindító Momentum Mozgalom összesítése szerint már több mint ötvenezer szignónál tartanak. A pontos adatokat hétvégén közlik, miután megkapják az aláírt íveket az ellenzéki pártoktól is.

„Tartjuk a számokat. Azt nem mondanám, hogy mindennap tízezer aláírás jön be, de azért körülbelül akörüli számról van szó. Úgyhogy még nem hagyott alább, még van hátra huszonkét nap, és a jövő héten majd mennek a kopogtató aktivisták, hogy az otthon ülő embereket is megkérdezzük a véleményükről. De addig is kint leszünk a főbb csomópontokon, mert még mindig vannak emberek, akik nem tudták aláírni, illetve le szeretnék adni az általuk gyűjtött aláírásokat” – mondta Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom vezetője.

hirdetés

A budapesti népszavazás kiírásához 138 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteniük.