Matricázott a PM-es, eljárás indulhat ellene

Szabálysértési eljárás indulhat a két ellenzéki aktivista ellen, akik délelőtt „állítsuk meg Moszkvát” feliratú matricákat ragasztottak az orosz nagykövetség épületére.

A Párbeszédben politizáló Tordai Bence és társa ugyanis engedély nélkül lépte át a nagykövetség bejáratát. A politikus szerint tettük még belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, de a rendőrök igazoltatták őket.

hirdetés

Tordai Bence azt mondta: a kormány a civilellenes törvénnyel a putyini útra lépett.

„Orbánék nemrég terjesztették be a civileket megbélyegző törvényt, amely külföldi ügynökként állítja be mindazokat a szervezeteket, amelyek elfogadnak támogatást határon túli személyektől vagy szervezetektől. Oroszországban 2012-ben vezették be ezt a külföldiügynök-törvényt, azóta 148 hasznos társadalmi feladatot ellátó civil szervezetet bélyegeztek meg ilyen módon, és ezek közül 27-et be is zártak, vagy Oroszország elhagyására kényszerítették őket. Magyarországra is ez vár, ha megyünk tovább a putyini úton” – nyilatkozta a politikus.

hirdetés