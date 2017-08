Matolcsy személyesen gondoskodott Polt lányáról

Matolcsy György MNB-elnök személyesen döntött arról, hogy felvegyék Polt Péter kisebbik lányát a jegybankba, nem adta át ezt a jogkört főigazgatójának.

Ez derült ki a 24.hu-nak nagy nehezen megküldött jegybanki válaszokból. A portál számolt be elsőként arról, hogy Polt Petra januártól az MNB-ben dolgozik, ott, ahol Polt Péter felesége a személyügyekért felelős ügyvezető igazgató havi bruttó csaknem ötmillió forintért. A levélváltásból kiderül az is, hogy bár Polt felesége folyamatosan jelen volt a felvételi procedúránál, a jegybank szerint ez nem összeférhetetlen, a lány munkába állásában pedig nem volt szerepe, mert „az MNB presztízse önmagában is vonzó a pályakezdők között”.

